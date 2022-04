HELL is US – zapamiętaj ten tytuł. Kryje się pod nim zupełnie nowa, przygodowa gra akcji w konwencji horroru. Zapowiada się wyśmienicie, a strzępki informacji, jakie do nas dotarły, sprawiają, że naprawdę chce się na tę produkcję czekać.

HELL is US – mroczny horror bez taryfy ulgowej

Twórcy HELL is US obiecują między innymi „brak szczegółowego dziennika zadań i precyzyjnych punktów docelowych na mapie”, konieczność „kierowania się instynktem i odczuciami”, fabułę o „wojnie i pokoju”, „mrocznej stronie ludzkiej natury” oraz „tajemniczej zarazie”, a także świetną oprawę wizualną, dzięki silnikowi Unreal Engine 5. Krótko mówiąc: mamy „poczuć dreszczyk emocji i przygody”, mając sporą swobodę podczas rozgrywki. Tymczasem…

Zobacz oficjalny zwiastun HELL is US:

Już sam opis projektu może się podobać, ale największym magnesem wydaje się pewne nazwisko. Otóż dyrektorem kreatywnym jest tutaj Jonathan Jacques-Belletete – dyrektor artystyczny Deus Ex: Human Revolution i Deus Ex: Mankind Divided, który ostatnio pracował też nad koncepcją Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Nad produkcją HELL is US czuwa ekipa Rogue Factor (odpowiedzialna wcześniej między innymi za Necromunda: Underhive Wars i Mordheim: City of the Damned). Wraz z wydawcą – firmą Nacon – ogłosiła, że premiery doczekamy się w 2023 roku, a konkretnego gameplayu – w najbliższych miesiącach. Platformy docelowe to komputery osobiste i nowe konsole: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: Nacon, GamingBolt