Trek to Yomi może nie być tytułem, o którym słyszysz na każdym kroku. Zdecydowanie jednak jest tytułem, któremu warto się przyjrzeć. Ta przygodowa gra akcji, za którą odpowiada polskie studio Flying Wild Hog, zapowiada się niezwykle klimatycznie.

Trek to Yomi – polska gra jak film Kurosawy

Ma tu być coś z filmów Kurosawy, ma być też cząstka Ghost of Tsushima. Najnowsza gra polskiego studia Flying Wild Hog – zatytułowana Trek to Yomi – to oryginalna i niezwykle klimatyczna produkcja z samurajem w roli głównej, osadzona w realiach XIX-wiecznej Japonii.

Tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, jest niezwykle oryginalny styl graficzny. Ta przygnębiająca, czarno-biała sceneria jest jednak tylko tłem dla wciągających i efektownych potyczek, stanowiących rdzeń rozgrywki w Trek to Yomi. Wszak głównym bohaterem jest młody samuraj chroniący miasto przed złoczyńcami.

Akcja przedstawiona jest w formacie 2,5D, co oznacza, że obserwujemy akcję z boku, ale świat nie jest płaski. Pomimo tak uproszczonej grafiki twórcy postarali się o niemal filmową realizację. O samą jakość natomiast jesteśmy raczej spokojni, bo za całość odpowiada ekipa, która dała nam ostatnie części spod znaku Shadow Warrior.

Zobacz najnowszy gameplay Trek to Yomi:

Premiera Trek to Yomi już za miesiąc

Jeśli podoba ci się to, co widzisz, to wiedz, że na debiut nie będzie trzeba długo czekać. W Trek to Yomi zagramy już 5 maja. Platformy docelowe to komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Już w dniu premiery gra trafi do usługi Xbox Game Pass, a jeśli chcesz kupić egzemplarz na własność, to na Steamie i GOG-u dostępna jest oferta przedsprzedażowa – cena wynosi 72 złote.

Źródło: Devolver Digital, Flying Wild Hog