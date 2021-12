Zapowiadając najnowszy materiał z Hellblade 2 prowadzący galę The Game Awards 2021 Geoff Keighley stwierdził, że trudno uwierzyć w to, że nie jest to kinowy zwiastun, lecz faktyczny gameplay. Nie przesadzał.

Gra Senua’s Saga: Hellblade II wygląda obłędnie. Najświeższe fragmenty rozgrywki zaprezentowane podczas gali The Game Awards 2021 nie pozostawiają złudzeń – to będzie jedna z najlepiej prezentujących się gier w historii. Co ciekawe, otrzymaliśmy potężną dawkę tego gameplayu – materiał trwa 6 minut, więc… rozsiądź się wygodnie i podziwiaj:

Zobacz najnowszy gameplay Hellblade 2 z The Game Awards 2021:

Znając ekipę Ninja Theory, liczymy również na to, że ta przepiękna oprawa wizualna będzie tylko (lub aż) dodatkiem do wyśmienitej, wielowarstwowej opowieści. Zresztą pierwszy Hellblade (Senua’s Sacrafice z 2017 roku) był pod tym względem nieprzeciętny i nie spodziewamy się obniżenia poziomu. Cóż, właściwie to liczymy, że będzie wręcz przeciwnie.

Senua’s Saga: Hellblade II nadciąga

Zapowiada się prawdziwa perełka, która jednak nie będzie dostępna dla wszystkich. Gra Senua’s Saga: Hellblade II trafi wyłącznie na konsole Xbox Series X i S oraz komputery osobiste z systemem Windows. Kiedy premiera? Tego niestety nie wiemy.

Źródło: Ninja Theory