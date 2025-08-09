Koniec współdzielenia kont HBO Max kwestią najbliższego czasu. Serwis przygotowuje się do agresywnych działań jeszcze w tym roku.

Koniec współdzielenia kont HBO Max – zmiana polityki jeszcze w tym roku

Kolejny już rebranding platformy streamingowej Warner Bros. Discovery to nie jedyne zmiany, które nie umkną uwadze subskrybentów. W kolejce czeka już bowiem zakaz współdzielenia kont HBO Max – temat, który konsekwentnie powraca co jakiś czas.

Jeszcze pod koniec 2024 roku pisaliśmy o spodziewanej zmianie polityki w tym zakresie, której wdrożenie zaplanowano na 2025 i 2026 rok. Słowa JB Perrette’a – szefa działu streamingu i gier w Warner Bros. Discovery – wypowiedziane przy okazji prezentacji wyników za drugi kwartał potwierdzają, że kierunek ten jest niezmiennie aktualny.

WBD ma za sobą kilka miesięcy testów, których celem było określenie, kto w rzeczywistości jest “legalnym użytkownikiem” platformy. Kolejnym krokiem ma być zmiana języka na bardziej agresywny, by uzyskać pewność co do tego, że “sieć zarzucana jest w odpowiednim miejscu”:

Obecnie przekaz jest dość łagodny i można go zignorować. Zacznie się on usztywniać, zmuszając ludzi do podjęcia działań – nie tak jak teraz, gdy jest to, w pewnym sensie, dobrowolne. Prawdziwe korzyści pojawią się prawdopodobnie w czwartym kwartale, a następnie w 2026 roku

– słyszymy.

Co oznacza koniec współdzielenia kont HBO Max?

Koniec współdzielenia kont HBO Max najprawdopodobniej oznacza wprowadzenie zasad analogicznych do tych, do których przyszło dostosować się subskrybentom Netflixa czy Disney+. Z konta będą mogły więc korzystać osoby zamieszkujące dane gospodarstwo domowe, a za tzw. dodatkowych użytkowników, mieszkających pod innym adresem, trzeba będzie dopłacić.

Na ten moment zakaz współdzielenia kont HBO Max komunikowany jest dość ogólnikowo. Nie znamy więc szczegółów technicznych ani regionów, w których zmiany zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności.

W Stanach Zjednoczonych opłata od dodatkowego użytkownika wynosi 7,99 dolarów (ok. 30 złotych) miesięcznie, przy czym zostałaby ona zapewne dostosowana do warunków naszego rynku. Gwoli porównania, dodatkowy użytkownik Netflixa w Polsce musi zapłacić 13 złotych miesięcznie, a Disney+ – 17,99 złotych miesięcznie.

Źródło: Deadline