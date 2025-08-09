Nowy głośnik od Teufel. Rockster Cross 2 ma kilka mocnych atutów

Nowy głośnik Bluetooth Rockstger Cross 2 łączy solidną konstrukcję, długi czas pracy baterii i mocne brzmienie. Ile trzeba zapłacić za nowy produkt marki Teufel? Oto najważniejsze informacje.

Głośnik Bluetooth Teufel Rockster Cross 2 charakteryzuje się odpornością na wstrząsy i deszcz, długim czasem pracy na baterii oraz mobilnością dzięki uchwytom i paskowi do przenoszenia. Zapewnia wysoką jakość dźwięku, typową dla marki Teufel.

Najważniejsze funkcje Rockster Cross 2

Rockster Cross 2 to przenośny głośnik stereo Bluetooth zapewniający wysoką jakość dźwięku z wyraźnym basem. Przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Głośnik jest odporny na wodę zgodnie z normą IPX5, posiada konstrukcję amortyzującą wstrząsy, boczne uchwyty, regulowany pasek oraz wytrzymałą obudowę.

Wyposażony jest w dwudrożny system dźwiękowy z dwoma głośnikami wysokotonowymi, subwooferem oraz dwoma tylnymi membranami pasywnymi. Technologia Dynamore zapewnia szeroką scenę stereo. Natomiast funkcja przechyłu optymalizuje kąt rozchodzenia się dźwięku przy ustawieniu głośnika na podłodze. Tryb „W plenerze” dostosowuje brzmienie do warunków zewnętrznych.

Głośnik obsługuje Bluetooth 5.3 z AAC, umożliwiając strumieniowe przesyłanie muzyki z serwisów takich jak Spotify, Amazon Music, YouTube i Apple Music. Oferuje synchronizację dźwięku z obrazem, zasięg do 15 metrów, Google Fast Pair oraz funkcję MultiPoint, pozwalającą na jednoczesne połączenie dwóch smartfonów.

Funkcja Party Link pozwala na bezprzewodowe połączenie do 100 urządzeń Rockster Cross 2, Rockster Neo, Mynd lub Rockster Go 2. Party Link Stereo umożliwia sparowanie dwóch Rockster Cross 2 w trybie stereo.

Głośnik zapewnia do 38 godzin pracy przy głośności 70 dB (zgodnie z normą IEC), z trybem Eco wydłużającym czas pracy do 46 godzin. Posiada diodę LED wskazującą poziom naładowania, szybkie ładowanie przez USB-C oraz funkcję powerbanku. Aplikacja Teufel Go oferuje różne opcje konfiguracji, a głośnik posiada funkcję karty dźwiękowej USB-C dla komputerów PC i Mac oraz wejście AUX.

Dostępność i cena

Rockster Cross 2 jest już teraz dostępny w sklepie internetowym Teufel w cenie 1 299 zł w kolorach Black & Red, Black & Green oraz Light Gray.