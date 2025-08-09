Nauka

Kosmiczny lekarz. Sztuczna inteligencja będzie leczyć astronautów

przeczytasz w 1 min.
Justyna Waliszewska | Redaktor serwisu benchmark.pl
NASA i Google pracują nad asystentem medycznym AI, który ma wspierać zdrowie astronautów podczas misji na Marsa. Projekt ten ma na celu zwiększenie niezależności medycznej w kosmosie, umożliwiając szybką diagnozę i pomoc bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Ziemią.

Jak podaje serwis TechCrunch, NASA weszła we współpracy z firmą Google. Wszystko po to, by rozwijać medycynę kosmiczną. Amerykańska Agencja Kosmiczna wraz z gigantem technologicznym pragną stworzyć asystenta medycznegoo bazującego na sztucznej inteligencji. Wszystko po to, aby pomóc astronautom w diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości podczas misji na Marsa. Ma to być odpowiedź na wyzwania związane z długotrwałymi podróżami kosmicznymi i planowaną ekspansją przestrzeni kosmicznej.

Kosmiczna medycyna i sztuczna inteligencja

Obecnie astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mogą liczyć na szybki kontakt z Ziemią i regularne dostawy leków. Misje zakładające dalekie podróże, w tym te na Marsa, będą wymagać większej niezależności od naszej planety. Z tego powodu NASA i Google opracowują narzędzie, które ma działać niezależnie od specjalistów przebywających na Ziemi.

Asystent nazwano Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) i wykorzystuje technologie mowy, tekstu i obrazów w celu rzetelnej diagnostyki. Działa w środowisku Google Cloud's Vertex AI, a NASA posiada kod źródłowy aplikacji. To sprawia, że dalsze dostosowywanie jest niezwykle łatwe.

CMO-DA przeszedł testy w trzech scenariuszach: uraz kostki, ból boku i ból ucha. W każdym przypadku asystent wykazał wysoką dokładność diagnostyczną. Potwierdzili to specjaliści z zakresu medycyny oraz badany astronauta.

Projekt przewiduje stopniowe włączanie nowych źródeł danych, w tym urządzeń medycznych, oraz dostosowanie modelu do unikalnych warunków panujących w kosmosie, takich jak mikrograwitacja. To istotny krok w rozwoju autonomicznej opieki medycznej, która w przyszłości może wspierać załogi podczas długotrwałych misji kosmicznych.

AI już niebawem w twoim gabinecie lekarskim

Chociaż Google nie ujawnia planów dotyczących wprowadzenia asystenta do gabinetów lekarskich na Ziemi. Jednakże technologia bazująca na sztucznej może mieć szerokie zastosowanie w przyszłości. Nie tylko w przestrzeni kosmicznej, ale również w codziennej profilaktyce czy diagnostyce rozmaitych schorzeń.

