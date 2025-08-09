Marka BYD rzuca wyzwanie branży samochodów elektrycznych, prezentując możliwości swojej nowej architektury ładowania. Super E-Platform 3.0 Evo ma dwukrotnie przewyższać możliwościami Tesla Supercharger V4 i ładować w czasie porównywalnym do zwykłego tankowania.

BYD: superszybka ładowarka zapewni 400 km zasięgu w 5 minut ładowania

Elektryki to temat wciąż nieoswojony i mający szerokie grono sceptyków. Jednym z argumentów, wysuwanych przeciwko elektromobilności są ograniczony zasięg oraz problem z dostępnością ładowarek. Chiński koncern samochodowy BYD doskonale czyta te nastroje i proponuje rozwiązanie, rzucające wyzwanie całej branży.

Mowa o technologii ultraszybkiego ładowania samochodów elektrycznych o napięciu rzędu 1000 V, natężeniu 1000 A i mocy 1000 kW, dzięki której 400 kilometrów zasięgu można zapewnić sobie w zaledwie 5 minut, a więc w czasie porównywalnym do tradycyjnego tankowania (od strony praktycznej warto zadać jeszcze pytanie, jak będzie wyglądać krzywa ładowania). Tymczasem ładowarki Tesla Supercharger V4 obsługują ładowanie z prędkością do 350 kW, co jest niemal trzykrotnie mniejszą wartością. Wygląda na to, że Elon ma powody do obaw…

Na dobry początek superszybka ładowarka BYD znajdzie zastosowanie w przypadku dwóch modeli samochodów: Han L oraz Tang L, przeznaczonych na rynek chiński, gdzie planuje się budowę 4000 ultraszybkich ładowarek.

Superszybka ładowarka BYD – co z Europą?

W Europie na ten moment brak odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej czynienie użytku z wprowadzanej przez BYD innowacji. Najwyższym dostępnym na kontynencie standardem są bowiem ładowarki o mocy +/- 350 kW.

Źródło: BYD