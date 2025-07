Upał szkodliwy nie tylko dla ludzi. Smartfon szczególnie narażony

Jak zabezpieczyć telefony podczas upałów? To sprzęt szczególnie wrażliwy na ciepło, więc łatwo o awarię. Oto kilka rad, które pozwolą użytkownikom smartfonów zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami.

Jest gorąco. O ile człowiek znajdzie ukojenie w butelce schłodzonej wody lub pod prysznicem, tak smartfon, dyplomatycznie pisząc, raczej nie powinien relaksować się w wannie z wodą. 3 lipca temperatura w niektórych miejscach Polski sięgnie 35 stopni w cieniu. Co zrobić, by nasz smartfon przetrwał? Oto kilka rad.

Smartfon w upalne dni – co można zrobić?

Dlaczego smartfon jest szczególnie narażony na upał? Ponieważ mamy go praktycznie cały czas przy sobie, korzystamy z niego cały dzień, często ładujemy. Niemniej korzystanie ze smartfonów w pełnym słońcu to bardzo niebezpieczna praktyka. Łatwo o szybkie i niestety skuteczne przegrzanie. Dobrym nawykiem jest korzystanie z telefonu w cieniu, a jeśli nie ma innego wyjścia i jesteś skazany bądź skazana na słońce, to załatw sprawy szybko – przeglądanie mediów społecznościowych w pełnym słońcu to nie jest najlepsze rozwiązanie.

Co jeszcze można zrobić? Przede wszystkim ograniczyć korzystanie z aplikacji intensywnie obciążających smartfon. Sam w ubiegłym roku zniszczyłem swój telefon przez własną głupotę. Podczas wycieczki rowerowej umieściłem smartfon w etui na ramię roweru, tuż za kierownicą. Jechałem w pełnym słońcu, miałem cały czas włączoną nawigację. Dodatkowo ustawiłem maksymalną jasność ekranu, bo nic nie widziałem przez okulary przeciwsłoneczne. Rezultat? Dziś mam nowy telefon, a tamtego błędu już nie powtórzę.

Ładowanie urządzeń w wysokich temperaturach może doprowadzić do ich przegrzania, dlatego najlepiej ładować je w cieniu lub w klimatyzowanych pomieszczeniach. Można również włączyć tryb oszczędzania energii, zmniejszyć jasność ekranu, włączyć motyw ciemny, aby zminimalizować użycie procesora, co może pomóc w zapobieganiu przegrzania.

Pamiętaj o nawadnianiu!

Sprzęt sprzętem, ale ważne jest zdrowie. Awaria telefonu to nic w porównaniu z zagrożeniem dla zdrowia. Pamiętajcie o nawadnianiu się w upalne dni i nie przebywanie za długo na pełnym słońcu.