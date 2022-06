Firma TCL zacieśnia współpracę z Dolby, czego owocem jest coraz większa liczba telewizorów wyposażonych w technologie tego drugiego producenta.

Nowe telewizory TCL – z technologiami Dolby

Pod koniec ubiegłego miesiąca poznaliśmy tegoroczne telewizory TCL. Stało się jasne, że producent oferuje coraz więcej. Żeby było to możliwe, coraz ściślej współpracuje między innymi z firmą Dolby.

I tak na przykład kinowy dźwięk Dolby Atmos i HDR w formacie Dolby Vision odnajdziemy już w podstawowej serii P63, jak również w QLED-ach serii C63 i C73 oraz Mini LED-ach serii C83 i C93. W trzech najwyższych seriach zastosowano ponadto technologię Dolby Vision IQ. Ale co to wszystko tak naprawdę oznacza?

Co to jest Dolby Atmos? Czym jest Dolby Vision (IQ)?

Dolby Atmos odpowiada za generowanie niemal kinowego dźwięku przestrzennego. Sprawia po prostu, że jesteś w stanie usłyszeć, skąd dokładnie pochodzi dany odgłos. Z kolei Dolby Vision to jeden z najważniejszych formatów HDR – optymalizuje obraz w taki sposób, by zwiększać kontrast i poprawiać kolorystykę.

Wspomniany przed momentem Dolby Vision IQ to kolejny krok naprzód. Wykorzystuje on dodatkowo czujnik natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, aby dodać tę zmienną do warunków optymalizacji obrazu. Dzięki temu możesz cieszyć się doskonale dostrojonym obrazem, niezależnie od pory dnia i poziomu jasności w pokoju.

Kinowe wrażenia w twoim mieszkaniu

Najbardziej zbliżone do kinowych warunki zapewni w tym roku TCL 98C73. Oferuje bowiem Dolby Atmos i Dolby Vision IQ, a do tego ma 98-calowy wyświetlacz. Cena takiego sprzętu to 24 999 zł.

Dodajmy jeszcze, że Dolby Vision to standard HDR obowiązujący między innymi w usługach Netflix, HBO Max i (dostępnym już w Polsce) Disney+. Inne platformy, jak choćby Amazon Prime Video, wykorzystują HDR10+ – ten format również jest wspierany przez telewizory TCL.

