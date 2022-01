Niejeden fan Harry'ego Pottera wyraził wstępne zainteresowanie Hogwarts Legacy. Problem w tym, że premierę już raz opóźniono i może okazać się, że to nie koniec złych wieści.

Hogwarts Legacy dopiero w 2023 roku?

Wedle najświeższych doniesień, na Hogwarts Legacy trzeba będzie poczekać dłużej niż obecnie utrzymują to producent i wydawca. Colin Moriarty, który w branży nie jest anonimową postacią, stwierdził w swoim ostatnim podcaście, iż usłyszał za kulisami o kłopotach przy pracach nad omawianą grą. Mają być one na tyle poważne, że premiera może odbyć się dopiero w 2023 roku.

Istotne są tutaj pewne fakty. Takie rewelacje nie zgadzają się z wcześniejszymi plotkami, które sugerowały, że Hogwarts Legacy zdąży na czas. Colin Moriarty uchodzi jednak za wiarygodne źródło informacji. Poza tym, chociaż z zapowiedzią mieliśmy do czynienia we wrześniu 2020 roku, do tej pory pokazano tylko jeden zwiastun i to bez fragmentów rozgrywki. Trochę skromnie.

Na Hogwarts Legacy podobno warto czekać

Wedle tego samego źródła, czekanie ma się opłacić, a sama gra zapewnić fanom wyjątkowy sposób na interakcję z tym uniwersum. Warner Bros ogłaszało pierwotnie, że Hogwarts Legacy zostanie wydany w 2021 roku. Nic z tego jednak nie wyszło, przyniósł on jedynie komunikat o opóźnieniu premiery do 2022 roku i to bez wyznaczonego konkretnego terminu.

Po drodze mieliśmy jeszcze zamieszanie związane z J.K. Rowling i jej wypowiedziami w mediach społecznościowych. W efekcie przez ich sporą krytykę w grze znajdzie się bardziej rozbudowany kreator postaci z opcją tworzenia transpłciowej postaci. Często podkreślane jest też, że J.K. Rowling nie jest bezpośrednio zaangażowana w prace nad grą. Fani teorii spiskowych mogą jednak zakładać, że służy swoimi sugestiami nieoficjalnie.

Wątpliwości nie ma co do platform docelowych. Hogwarts Legacy zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. W Polsce gra zostanie wydana pod tytułem Dziedzictwo Hogwartu.

