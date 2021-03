Chociaż najnowsze informacje związane Hogwarts Legacy nie będą dla wielu najbardziej istotne, dobitnie pokazują, że opinia publiczna może odciskać swoje piętno także na procesie tworzenia gier.

Hogwarts Legacy z rozbudowanym kreatorem i transpłciowymi postaciami

Zapowiedź Hogwarts Legacy spotkała się z ciepłym przyjęciem. Trudno się dziwić, ponieważ poza dobrze znanym światem ciekawie zapowiada się sama rozgrywka. Z drugiej strony póki co twórcy są dość oszczędni w publikowaniu informacji i materiałów z nią związanych. Tym razem zostali wyręczeni przez jednego z dziennikarzy. Dobrze znany w branży Jason Schreier poinformował, iż gracze mogą spodziewać się tutaj rozbudowanego kreatora postaci. Do tego stopnia, że pojawi się opcja tworzenia transpłciowej postaci oraz wskazania tego, jak inni towarzysze przygód mają się do niej zwracać.

NEWS: Hogwarts Legacy will have trans-inclusive character creation, with body, voice, and gender ("witch/wizard") all separated, sources say. This news follows JK Rowling's transphobic comments and the recent discovery that a producer supports Gamergate https://t.co/vBmMdCSWAT — Jason Schreier (@jasonschreier) March 2, 2021

J.K. Rowling pewnie nie byłaby zadowolona

Jason Schreier uzyskał te informacje od anonimowych przedstawicieli Avalanche Studios. Wielokrotnie udowadniał już swoje rozbudowane kontakty w branży, nie ma podstaw, aby nie wierzyć również w te doniesienia. Tym bardziej, że jest to temat, który pojawił się w kontekście Hogwarts Legacy już wcześniej.

Być może niektórzy pamiętają, iż swojego czasu w Internecie zrobiło się bardzo głośno na temat J.K. Rowling i wygłaszanych przez nią opinii, które zostały określone jako transfobiczne. Pisarka spotkała się przez to z krytyką, rykoszetem oberwało się również Avalanche Studios.

Na oficjalnej stronie można znaleźć zapis, iż J.K. Rowling nie jest bezpośrednio zaangażowana w tworzenie gry. Chociaż nie mówimy tutaj już o temacie tabu w grach (pojawił się chociażby przy okazji Cyberpunk 2077), w tym przypadku został wywołany właśnie przez komentarze J.K. Rowling i to, w jaki sposób odniosła się do nich opinia publiczna. Jason Schreier nie ukrywa, że na rozbudowanie kreatora postaci finalnie zaczęli naciskać członkowie zespołu deweloperskiego Hogwarts Legacy. I wszystko wskazuje na to, że dopięli swego.

Na finalizacje prac dotyczących kreatora postaci i wszystkich innych elementów twórcy mają jeszcze czas. Do premiery Hogwarts Legacy daleko. Na początku roku ogłoszono, że została ona przesunięta i gra zostanie oddana do dyspozycji zainteresowanych graczy dopiero w 2022 roku.

Źródło: twitter - @jasonschreier, bloomberg

