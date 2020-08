Spodziewaliśmy się, że Wasteland 3 będzie dobrą grą, ale nie sądziliśmy, że ekipa inXile Entertainment zaserwuje nam aż tak smakowite danie. Recenzenci rozpływają się nad tym taktycznym erpegiem.

Premiera Wasteland 3 już w najbliższy piątek

W sieci pojawiło się już ponad 20 recenzji gry Wasteland 3, która 28 sierpnia zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz komputerach osobistych. Jako że to tytuł studia działającego pod skrzydłami Microsoftu, możemy też liczyć na dorzucenie go do katalogu Xbox Game Pass już w dniu premiery. Czy warto będzie sprawdzić go w akcji? Wspomniane recenzje nie pozostawiają co do tego żadnych złudzeń.

Wasteland 3 zbiera świetne oceny. Co chwalą recenzenci?

Wasteland 3 zaprasza nas do „świata, w którym istniejemy, a nie do takiego, po którym się tylko poruszamy” – zachwala autor recenzji z The Gamer, który przyznał grze maksymalną notę. Ocenę 10/10 wystawił także recenzent z Windows Central, dla którego jest to „najlepsze RPG ostatnich lat, a może i najlepsza gra tej generacji”. Zwraca on uwagę na to, że twórcy nie pozwolili sobie na żadną autocenzurę i przygotowali opowieść wypełnioną przemocą i czarnym humorem w surowym świecie, w którym można zaakceptować apokalipsę albo nieść nadzieję.

Recenzenci chwalą klimat, rozbudowane i angażujące systemy RPG oraz wyśmienitą historię i bohaterów z charakterem. Wygląda na to, że Wasteland 3 jest pozycją obowiązkową dla fanów Falloutów – ze szczególnym uwzględnieniem tych starszych odsłon. Równocześnie możemy liczyć na wiele współczesnych rozwiązań i olbrzymią swobodę, dzięki czemu granie jest prawdziwą przyjemnością. Spójrzcie tylko na te oceny:

Attack of the Fanboy – 9,0/10

CGMagazine – 9,0/10

COGconnected – 9,0/10

Digital Trends – 8,0/10

DualShockers – 9,0/10

Everyeye – 7,5/10

Game Revolution – 8,0/10

GamesRadar+ – 8,0/10

GameStar – 8,5/10

God is a Geek – 9,5/10

Multiplayer – 8,8/10

PC Gamer – 8,4/10

PC Invasion – 8,5/10

PCGamesN – 9,0/10

Player 2 – 10/10

Screen Rant – 8,0/10

Shacknews – 9,0/10

TheGamer – 10/10

Trusted Reviews – 8,0/10

Wccftech – 9,0/10

Windows Central – 10/10

I co? Czy wy też nie możecie się już doczekać piątku?

Źródło: VG247, Metacritic

Czytaj dalej o Wasteland 3: