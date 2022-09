Honda znajduje się wśród producentów, którzy najintensywniej działają nad elektryfikacją swojego katalogu samochodów. Elektryczne auta nie wieńczą jednak starań Japończyków – wraz z nimi na drogi mają wyjechać elektryczne motocykle. Cały projekt jest wyjątkowo ambitny.

Honda ma ambitny plan: 10 elektrycznych motocykli do 2025 roku

Do 2025 roku pozostało niewiele czasu. Mimo to Honda zapewnia, że przed upływem tego terminu wprowadzi na rynek nie mniej niż 10 elektrycznych motocykli i skuterów. Większość z nich będzie kierowana do „niedzielnych” kierowców, ale znajdą się też konkretniejsze modele. Warto przy okazji dodać, że priorytetowo potraktowane mają zostać dwa rynki: azjatycki i – co nas interesuje najbardziej – europejski.



Honda zamierza powoli odsłaniać kolejne elektryczne motocykle – aż do 2025 roku.

Na nową linię pojazdów na pewno złożą się: skutery kierowane do kurierów, motocykle o typowo sportowej charakterystyce, modele turystyczne na weekendowe przejażdżki, jak również młodzieżowe jednoślady.

Japończycy nie wycofują się z modeli spalinowych

Premiera tak dużej liczby elektrycznych motocykli nie oznacza jednak, że Honda odwraca się od jednośladów z napędem spalinowym. Zapowiada jednak, że najnowsze modele będą bardziej przyjazne środowisku. Ogólnie rzecz biorąc założenia są takie, by motocykle elektryczne stanowiły około 15% wszystkich sprzedawanych egzemplarzy do roku 2030.

