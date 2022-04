Motocykliści całkiem słusznie mogą wypatrywać pierwszych wiosennych deszczy. Czyszczą one drogi z zimowego miału i są widomym znakiem, że najwyższa pora przyjrzeć się maszynie. Dlaczego szykując ją na kolejny sezon warto pomyśleć o wideorejestratorze motocyklowym z kamerą tylną?

Wideorejestrator motocyklowy bywa postrzegany przez właścicieli jednośladów jako fajny gadżet, ale nie zawsze praktyczny. Przede wszystkim dlatego, że popularnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie w roli wideorejestratorów kamer montowanych do kasku, tak zwanych Action Cam. Dzięki nim można nagrać zdarzenia, które prowadzący uzna za warte uwagi, ale nie sposób zarejestrować kompletny obraz każdej nieprzewidzianej sytuacji drogowej.

Tymczasem życie motocyklisty w ruchu drogowym jest pełne dynamiki, a oczy trzeba mieć także z tyłu głowy. Jak powinien działać wideorejestrator motocyklowy, żeby zagwarantować kierowcy pełen obraz sytuacji, w której się znalazł?

Czym różni się wideorejestrator motocyklowy od Action Cam na kasku?

Regularny wideorejestrator motocyklowy ma te same funkcjonalności, co wideorejestrator samochodowy, ale wykazuje się wyższą odpornością na wilgoć i wstrząsy. Czerpie on zasilanie z akumulatora pojazdu, nagrywa w pętli i zastosuje autozapis w każdej nietypowej sytuacji. Uwzględni też datę, prędkość, z jaką się poruszamy oraz współrzędne geograficzne, w których obraz został uchwycony. Możemy więc liczyć na niego w zaskakujących sytuacjach, a uzupełniony o kamerę wsteczną jest doskonałym świadkiem każdej sytuacji drogowej, w jakiej się znajdziemy.

Z kamerą na kasku nie mamy tej pewności. Dla kamerek sportowych lusterko wsteczne i oglądanie się za siebie to za mało, aby zarejestrować wystarczająco wyraźny obraz zza pleców kierowcy. Kamera tego typu wymaga też uzupełnienia zasilania już po dwóch godzinach pracy. W przypadku kolizji nie możemy liczyć na czujnik grawitacyjny i domyślne uruchomienie urządzenia podczas nagłych przeciążeń.

Jak zamontować wideorejestrator motocyklowy?

Wideorejestrator motocyklowy to niewielkie i lekkie kamery z kompletnym zestawem instalacyjnym. Jego montaż sprowadza się do podłączenia przewodów i zamocowania kamer. Nie wymaga szczególnego wysiłku ani zakupu dodatkowych narzędzi. Zupełnie na własną rękę musimy zatroszczyć się tylko o ulokowanie monitoringu w bezpiecznym i wygodnym dla motocyklisty położeniu.

W komplecie instalaczynym producenci wideorejestratorów dostarczają wszystkich niezbędnych akcesoriów, łącznie z taśmą do montażu czujników wizyjnych. Jest ona wystarczająco mocna, aby zatrzymać kamery w miejscu nawet podczas dynamicznych manewrów i wstrząsów.

Dlaczego wideorejestrator motocyklowy powinien mieć kamerę tylną?

Oprócz wideorejestratorów wyposażonych w komplet kamer możemy wybrać także model z jedną kamerą, przednią. Jest ona podobnie bezproblemowa w montażu i obsłudze, ale wykonuje nagrania z pominięciem widoku wstecz. Tymczasem dla motocyklistów relatywnie często to on jest przyczyną nietypowego zachowania: nagłego przyspieszenia, ryzykownego wyprzedzania itd. Dlatego tylna kamera rejestratora motocyklowego jest niezbędna, jeśli ma ona wspierać kierowcę jednośladu w bezpiecznym i komfortowym poruszaniu się po drogach.

Na co zwracać uwagę wybierając kamerę tylną widerejestratora motocyklowego?

Kamera wideorejestratora motocyklowego musi być zdolna uwiecznić bardzo szczegółowy obraz nawet w wyjątkowo dynamicznej sytuacji i trudnych warunkach oświetleniowych. Powinna dostarczać nagranie z wyraźnymi rejestracjami otaczających nas pojazdów w ruchu, a w przypadku widoku wstecznego także oblicza kierowcy poruszającego się za nami.

Wymagać od niej należy wysokiej rozdzielczości i szerokokątnego obiektywu. Niezbędna jest też funkcja korekcji obrazu, a im wyższa jakość, tym lepiej. Absolutnym minimum dla kamery tylnej jest nagrywanie w Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę.

Mio MiVue M40 – dobra kamera tylna wideorejestratora motocyklowego

Kamery tylne wideorejestratorów motocyklowych można kupić jako dodatkowy element do zamontowanego już zestawu. W takiej konfiguracji dobrym pomysłem jest kamera Mio MiVue M40. Dysponuje ona doskonałym przetwornikiem marki Sony STARVIS wspieranym przez szklany obiektyw z szerokim 130-stopniowym kątem widzenia i jasnością f/1.6.

Zestaw instalacyjny kamery tylknej Mio MiVue M40 wideorejestratora motocyklowego

Kamera Mio MiVue M40 to także świetna optymalizacja i korekcja obrazu.Urządzenie korzysta z technologii Mio Night Vision. Czuwa ona w czasie rzeczywistym, aby niezależnie od warunków oświetleniowych, zapisywany materiał był płynny, odpowiednio jasny i kontrastowy

.Zestaw instalacyjny kamery tylnej Mio MiVue M40 wideorejestratora motocyklowego

Decydując się na uzupełnienie wideorejestratora o kamerę tylną, musimy zwrócić także uwagę na jej kompatybilność z używanym już urządzeniem. Na przykład kamera Mio MiVue M40 jest odpowiednia dla wideorejestratora MIO MiVue M700. Inne konfiguracje modeli warto sprawdzać pod tym kątem u producentów i dystrybutorów.

Źródło: Mio