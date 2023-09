IFA 2023: Przyszłość telefonów jest składana, modna i ma na imię Honor

Zgodnie z naszymi zapowiedziami Honor zaprezentował na targach najsmuklejszy składany smartfon Magic V2 i coś czego się nie spodziewaliśmy Magic V Purse, czyli koncepcyjny smartfon torebkę.

Nikt się chyba nie spodziewał, że wokół nowego produktu Honor będzie tyle dyskusji. Jednak to nie Honor Magic V2 przyciągał najwięcej uwagi na stoisku Honora pierwszego dnia targów IFA 2023. A Honor V Purse, czyli również składany telefon, ale o przeznaczeniu, którego pewnie się nie spodziewalibyście. Ale po kolei.

Pierwszy kontakt z Honor Magic V2 i bardzo pozytywne wrażenie

O specyfikacji Honor Magic V2 już wiemy wszystko, więc nie ma się co tu rozwodzić. Telefon faktycznie jest smukły, choć porównanie z Samsunga jest trochę krzywdzące dla tego drugiego. Bo gdyby porównać produkt Honora z produktem o nazwie Huawei Mate X3, to różnica w grubości nie jest już tak duża. Jednak nie chodzi tu o to, by rozpętywać dyskusję pod tytułem, jak bardzo Honor związany jest z tą drugą marką na H.



Podczas keynote Honor na IFA 2023



Stoisko Honor podczas IFA 2023. Jeśli tam będziecie, znajdziecie je w pawilonie 6.2

Prezentacja takich znamion bowiem nie nosiła i zrobiła wrażenie. Krótko i konkretnie CEO Honor, George Zhao opowiedział nam nie skupiając się na specyfikacji wewnętrznej, ale na tym, jak Honor widzi przyszłość telefonów. A widzi ją składaną, czyli taką jak Honor Magic V2. To telefon, którym Honor chce wprowadzić branżę mobilną w świat milimetrowych konstrukcji. Istotnie, 9,9 mm po złożeniu, a 4,7 mm po rozłożeniu czynią ten telefon bardzo smukłym i widać to i czuć po wzięciu go do dłoni. Materiał z jakiego wykonano tylną ściankę w wersji szklanej ma bardzo przyjemną strukturę, podobną do tej, która została zastosowana w testowanym przez nas OPPO Reno10 Pro 5G. Wysepka z aparatami przywodzi mi na myśl z kolei POCO F5 Pro.

Z produktami OPPO podobieństwo jest także w przypadku wagi, która dla Honor Magic V2 wynosi 231 gramów (wersja lżejsza, ze szklaną tylną ścianką). OPPO Find N2 waży prawie tyle samo, tylko, że ma dużo mniejsze ekrany, zewnętrzny i ten po rozłożeniu. A skoro tak samo lekki może być większy ze składanych telefonów, to dobrze rokuje na przyszłość dla tych mniejszych produktów.

Składane telefony mają w końcu stać się alternatywą dla nieskładanych

Honor uważa, że skoro możemy już produkować tam smukłe telefony, to pora pomyśleć o tym, czy jest sens używać telefony nieskładane, które mają taką samą, a nawet większą grubość. W Honor Magic V2 zastosowano baterię krzemowo-węglową o grubości zaledwie 2,72 mm. Mimo to jej pojemność sięga 5000 mAh. Czyli standardu w nieskładanych telefonach, ale też w telefonie składanym trudniej jest zmieścić podobnej pojemności akumulator.

Smukła konstrukcja musi być też wytrzymała. Biorąc w rękę Honora Magic V2 można mieć wątpliwości, ale nie dlatego że telefon został wykonany ze słabych materiałów. Wręcz przeciwnie jego deklarowana wytrzymałość na składanie i rozkładanie wynosi 400 tysięcy cykli, czyli 100 razy dziennie przez 10 lat użytkowania telefonu. Po prostu jeszcze niedawno nie przypuszczałbym, że telefon składany może być tak cienki, a raczej smukły.

Ekran z przyciemnianiem PWM 3840 Hz ma wyeliminować jakiekolwiek zmęczenie oczu przez brak migotania podczas zmiany jasności wyświetlania. To akurat cecha mało związana ze składanymi konstrukcjami, ale może być jednym z wabików w przypadku Honor Magic V2, który przyciągnie klientów jeśli nie będzie tym czymś smukłość telefonu.



Problem PWM. Różne telefony, z ekranami z przyciemnianiem działającym niedostatecznie szybko. Zdjęcie na czasie ekspozycji 1/1000 s.

Mnie się podoba taka wizja, tylko wciąż kosztowna

Telefon, który może pełnić rolę zwykłego telefonu, ale można go też rozłożyć do rozmiaru niewielkiego tabletu, to świetne rozwiązanie. Owszem takie stwierdzenie padało już nieraz przy okazji premier innych składanych telefonów, ale im mniejszą mają one grubość tym bardziej czuję, że jest to doskonały pomysł. Oczywiście żeby okazało się, że tak jest naprawdę, ten pogląd musi znaleźć potwierdzenie w oczach użytkowników. Jeśli ma być realną alternatywą, a nie tylko inną formułą produktu, czy wręcz innego typu produktem, to też musi stać się tani. Przynajmniej w niektórych odsłonach.

I tutaj na razie mniej miła informacja. Honor co prawda właśnie wprowadził do sprzedaży model Vs, który jak wiemy nie jest tani i jest już konstrukcją sprzed roku, ale nie zapowiedział na razie dostępności nowego nawet w Chinach Honor Magic V2 w Europie. Ten telefon oczywiście pojawi się, również w Polsce, tylko że nic na ten temat jeszcze nam nie wiadomo.

A jeśli już się pojawi to niestety obawiam się, że spełni tylko część pokładanych przez Honor nadziei, Cena sprawi, że nie będzie to nadal alternatywą. A raczej będzie, ale jeszcze tylko w sensie koncepcyjnym, a nie kosztowym. Jednak skoro Honor powiedział w tym temacie A, to może powie i B kiedyś w przyszłości.

Honor V Purse, czyli torebka jakiej jeszcze nie było

Męska torebka w zasadzie jest oksymoronem. Dokumenty, pieniądze i… to wszystko. Dziś można to zmieścić w telefonie. Zawartość torebki kobiecej jest najczęściej bogatsza. Niekoniecznie panuje w niej bałagan jak może wynikać ze stereotypów, ale jednak trudno sobie wyobrazić, że kobieta wychodzi z domu z torebką, która mieści tylko smartfon.

A jednak takie wyzwanie rzuca płci pięknej Honor, który zaprezentował na IFA 2023 także coś koncepcyjnego, czyli Honor V Purse. Koncepcyjność nie oznacza tu jednak konstrukcji, która jest jedynie makietą. To w pełni działający telefon, tylko moim zdaniem pokazujący to jak kiedyś mogą wyglądać telefoniczne torebki, niż to jak to jest już teraz.

No bo spójrzmy się obiektywnie na ten produkt. Telefon, składany tak jak produkt innej firmy na H, jeszcze cieńszy niż Magic V2, bo jedynie 9 mm grubości po złożeniu, do którego przyczepione są sprzączki i pasek na ramię. Tak, etui z paskami już jest czymś nam znanym, ale tutaj Honor proponuje produkt kompletnie modowy, który stanowi jedną całość.

Chce tym samym pokazać, że jest awangardą pomysłów na wykorzystanie telefonów. Honor V Purse będziecie mieli okazję prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz zobaczyć w naszym materiale, bo nie jest to składany telefon przeznaczony do sprzedaży. Jednak nie o to tu chodzi, a o zatarcie granicy pomiędzy modą i technologią.

Koncepcja „Phone-to-purse” ma zwiastować „początek postrzegania urządzeń elektronicznych jako zupełnie nowej kategorii modnych akcesoriów, które oferują nieograniczone możliwości wyrażania siebie.” Tę koncepcję Honor realizuje stosując ekran AOD, który działa cały czas wyświetlając detale przypominające fakturę i wygląd damskiej torebki, opracowane przez artystów. Fajnie, tylko jak długo taki telefon wytrzyma. Składanie to nie problem, wraca problem wytrzymałości elastycznego wyświetlacza, bo jeśli to ma być nie telefon do torebki (to zresztą też byłoby wyzwanie), a telefon torebka, to powinien wytrzymać nie tylko 400 tysięcy cykli otwarcie zamknięcie.

Na stoisku Honora podczas IFA 2023 telefony te mogliśmy zobaczyć tak jak powinno się je oglądać i postrzegać. Czyli nie tylko jako urządzenie zamknięte w gablotce, ale też prezentowane na żywo przez modelki podczas kameralnego pokazu mody.

Źródło: Honor, inf. własna, fot: Karol Żebruń