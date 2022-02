Choć do premiery Horizon Forbidden West jeszcze kilka dni, to już w sieci pojawiły się pierwsze recenzje kontynuacji przygód Aloy. Po zwiastunach można było spodziewać się, że będzie to prawdziwy hit, a pierwsze recenzje tylko to potwierdzają.

Za nami już połowa lutego, co wiąże się oczywiście z tym, że kilka wielkich hitów zdążyło już trafić w ręce graczy. I choć jedni próbują przemierzać The City w Dying Light 2, a drudzy dążą jedynie do pomszczenia swojej rodziny w Sifu, tak pomału oczy całego gamingowego świata kierują się w stronę Horizon Forbidden West. Wszak jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku. Niestety, gracze muszą uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić, jak Horizon Forbidden West wypada w pierwszych recenzjach. Większość recenzentów chwali usprawniony system walki, eksplorację oraz oprawę audiowizualną. Spora część recenzentów skarży się natomiast na rozdźwięk pomiędzy dialogiem a napisami oraz błędy techniczne.

Pierwsze recenzje Horizon Forbidden West:

VGC – 5/5

Daily Star – 5/5

Game Informer – 9.3/10

PCMag – 4.5/5

GameRant – 4.5/5

IGN – 9/10

GamesRadar+ – 4.5/5

ScreenRant – 4.5/5

Wccftech – 9/10

TheGamer – 4/5

VG247 – 4/5

GameSpot – 8/10

Benchmark.pl – 4.8/5

Metacritic – 89/100

Push Square – 9/10

PlayStation Lifestyle – 10/10

Jak sami widzicie, Horizon Forbidden West sprostał oczekiwaniom krytyków. Pytanie tylko, czy również gracze będą zadowoleni. O tym natomiast przekonamy się 18 lutego 2022 roku, kiedy to produkcja trafi na konsole PS4 oraz PS5. A skoro już przy tych konsolach jesteśmy, to serwis IGN opublikował również filmy, które porównują, jak prezentuje się gra na obu konsolach. Zobaczcie sami:

Horizon Forbidden West – porównanie grafiki PS4 z PS5:

Horizon Forbidden West – PS5, PS4 pro oraz PS4:

Źródło: Informacja własna