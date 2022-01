Dla tych, którzy z niecierpliwością wyczekują premiery Horizon Forbidden West mamy dobre wieści – studio Guerrilla Games pochwaliło się na twitterze, że kontynuacja przygód Aloy osiągnęła właśnie status gold, co oznacza, że gra planowo trafi w ręce graczy.

Prace nad Horizon Forbidden West ukończone

Rok 2021 zdecydowanie nie należał do najlepszych, jeśli chodzi o gry eksluzywne na konsole PlayStation. Co prawda było wyśmienite Returnal, czy Ratchet & Clank: Rift Apart, jednak każdy posiadacz PS4 oraz PS5 po cichu liczył na debiut takich hitów jak Horizon Forbidden West czy God of War: Ragnarok. O ile wciąż nie znamy dokładnej daty premiery tej drugiej produkcji, o tyle w przypadku gry od studia Guerrilla Games możemy być pewni, że trafi ona w ręce graczy już 18 lutego 2022 roku, bowiem studio właśnie ogłosiło, że produkcja uzyskała status gold.

Horizon Forbidden West na PS4 Pro śmiga jak należy

Na tym nie koniec jednak dobrych wiadomości. Studio udostępniło również krótki gameplay, który pokazuje, jak prezentuje się produkcja na konsoli PS4 Pro. Choć twórcy nie ujawnili konkretnych wskaźników wydajności dotyczących rozdzielczości i liczby klatek na sekundę, to z samego materiału można wywnioskować, że możemy spodziewać się stabilnych 30 kl/s przy rozdzielczości 4K. Zobaczcie sami:

Na sam koniec warto wspomnieć, że Horizon Forbidden West, to nie jedyna gra, która w ostatnim czasie osiągnęła status gold. Nie tak dawno informowaliśmy, że podobnym osiągnięciem może pochwalić się Elden Ring.

Czy Wy również z niecierpliwością wyczekujecie premiery Horizon Forbidden West? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Guerrilla Games, PlayStation Blog