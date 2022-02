Z okazji zbliżającej się premiery Horizon Forbidden West, twórcy zdecydowali się w końcu zwrócić uwagę na posiadaczy PlayStation 4. Niestety nie pokusili się o szczególnie wiele.

Horizon Forbidden West pokazany PlayStation 4, ale bardzo skromnie

Pierwotne plany Guerrilla Games i Sony dość mocno obiegają od ostatecznego scenariusza, bo Horizon Forbidden West miało zadebiutować w okolicach premiery konsoli PlayStation 5. Ostatecznie trafi na rynek dopiero 18 lutego tego roku, ale również na konsole z rodziny PlayStation 4.

Cały czas pojawiają się pytania, jak wypadanie tam grafika oraz płynność działania. Chociaż widzieliśmy już całkiem sporo materiałów wideo promujących ten tytuł, w zdecydowanej większości pochodziły one z PlayStation 5, co oczywiście nie powinno dziwić. Była też okazja zobaczyć ujęcia z PlayStation 4 Pro, teraz natomiast do sieci wrzucono gameplay z PlayStation 4. Niestety, nie mówi on za wiele. Po pierwsze jest krótki, a po drugie (nieprzypadkowo?) wybrano fragment, w którym na ekranie nie dzieje się zbyt wiele.

Świat Horizon Forbidden West na dłuższym zwiastunie

Zauważalnie obszerniejszy był materiał pokazany nieco wcześniej. To zwiastun, który skupia się na ukazaniu otwartego świata Horizon Forbidden West i atrakcji, jakie mają czekać w nim na graczy. Jak mówią twórcy, to prawdziwy prac zabaw, aczkolwiek niech to określenie nie będzie mylące, bo źle może zakończyć się spacer bez dobrego uzbrojenia.

Pokuszono się tu między innymi o ukazanie różnorodności lokacji, jakie można będzie odwiedzić oraz atrakcji i wyzwań, które tam czekają. I trzeba przyznać, że akurat pod tym względem Horizon Forbidden West zapowiada się bardzo dobrze.

