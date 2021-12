Premiera Horizon Forbidden West zbliża się wielkimi krokami, stąd też Sony do spółki z Guerrilla Games coraz to częściej pokazują kolejne materiały z rozgrywki. Podczas gali The Game Awards 2021 mieliśmy okazję zobaczyć kolejny zwiastun.

O Horizon Forbidden West wiemy już całkiem sporo. Pewne jest, że podczas przygody trafimy na bardziej zróżnicowanych wrogów, a i jak zapowiedzieli sami twórcy dzięki unikalnym funkcjom, jakimi dysponuje kontroler DualSense, będziemy mogli poczuć na własnej skórze, jak to jest toczyć bój z maszynami. Na szczęście nie jest to koniec dobrych informacji, bowiem podczas gali The Game Awards 2021 (gdzie mogliśmy zobaczyć Senua’s Saga: Hellblade II, czy Alan Wake 2) zaprezentowano nowy, bardzo ekscytujący zwiastun. Zresztą, zobaczcie sami.

Zobacz nowy zwiastun Horizon Forbidden West prosto z gali The Game Awards 2021:

Kiedy premiera Horizon Forbidden West?

Jak sami widzicie, zwiastun pokazuje, z jakimi zagrożeniami przyjdzie nam się zmierzyć. Na samym końcu widzimy coś w rodzaju ogromnej kobry, więc zapowiada się naprawdę ekscytująca, pełna wrażeń i niebezpieczeństw przygoda. Kiedy natomiast przyjdzie nam wyruszyć w podróż wraz z Aloy? Już niebawem, bowiem Horizon Forbidden West zadebiutuje 18 lutego 2022 roku na konsole PS4 oraz PS5.

