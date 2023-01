Hotele dla graczy jeszcze nie są popularne w Europie, ale takie miejsca w Chinach przeżywają dynamiczny rozwój. Jeden z punktów pochwalił się świetnym wyposażeniem – odwiedzający mogą poprosić nawet o kartę GeForce RTX 4090.

Branża gier komputerowych rozwija się w ogromnym tempie, a wraz z nią pojawiają się spokrewnione biznesy, jak na przykład hotele dla graczy. Potencjał branży ma być naprawdę spory - według szacunków, tylko w tym roku w Chinach ma powstać 20 000 takich obiektów.

Idziesz do hotelu, a tam GeForce RTX 4090

Jeden z hoteli w mieście Ma'anshan w prowincji Anhui w Chinach postanowił wyróżnić się na tle konkurencji i zadbał o odpowiednie wyposażenie dla gości - hotel zakupił ponad 30 kart graficznych GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 3070, z których będą mogli skorzystać gracze.

Szef hotelu tak argumentuje zakup kart graficznych GeForce RTX 4090:

Bardzo lubię grać w gry. Rozumiem wartość karty GeForce RTX 4090 i chcę się nią podzielić z każdym graczem, który gra w gry w naszym hotelu.

Oczywiście jest w tym też trochę sprytu właściciela:

Wierzymy, że po doświadczeniach (z korzystania) z komputera z najwyższej półki, odwiedzający nie będą mogli wrócić do miejsca, w którym grali wcześniej.

Karty GeForce RTX 4090 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To topowa konstrukcja, która dominuje we wszystkich rankingach wydajności – taki sprzęt poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami, co może być atrakcyjną propozycją dla odwiedzających (niestety nie wiadomo ile trzeba zapłacić za kartę).

Chcielibyście żeby podobne miejsca powstały w naszym kraju?

Źródło: MyDrivers, Kuai Technology