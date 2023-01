Jeśli twórcy Forspoken chcieli znaleźć się na językach niemal całej branży oraz wielu graczy, to właśnie się udało. Pytanie, czy właśnie taki był zamysł przy konstruowaniu zapisów o wymaganiach sprzętowych gry?

Forspoken będzie potrzebować mocnego sprzętu

A Crysis na tym pójdzie? To doskonale znane już pytanie, które na dobre wbiło się w gamingowy slang być może zostanie w końcu zastąpione. Luminous Productions albo naprawdę zaszalało, albo kompletnie zapomniało o optymalizacji. Owszem, Forspoken ma przynieść otwarty świat i sporo efektów wizualnych, ale w ogólnym rozrachunku mało kto upatrywał tu kandydata do najpiękniejszej gry ostatnich lat.

A żeby się nią cieszyć trzeba będzie dysponować naprawdę mocnym komputerem. Konfigurację minimalną można uznać jeszcze za dość rozsądną, chociaż 150 GB potrzebnego miejsca na dysku nieco dziwi, no i trzeba zauważyć, że dotyczy skromnej rozdzielczości 720p i 30 fps. Konfiguracje zalecana, a zwłaszcza Ultra to już niezły odlot. Wedle twórców, do zabawy z Forspoken w rozdzielczości 4K i na wysokich ustawieniach, przy zachowaniu 60 fps, potrzeba będzie PC z aż 32 GB pamięci RAM i kartą graficzną AMD Radeon RX 6800 XT lub Nvidia GeForce RTX 4080.

Wymagania sprzętowe Forspoken

Minimalna konfiguracja sprzętowa - 720p, 30 fps

Windows 10 64-bit

AMD Ryzen 5 1600 (3.7 GHz) / Intel Core i7-3770 (3.7 GHz)

16 GB RAM

AMD Radeon RX 5500 XT 8GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

150 GB miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa - 1440p, 30 fps

Windows 10 64-bit

AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz) / Intel Core i7-8700K (3.7 GHz)

24 GB RAM

AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Nvidia GeForce RTX 3070 8GB

150 GB miejsca na dysku SSD

Konfiguracja sprzętowa Ultra - 2160p, 60 fps

Windows 10 64-bit

AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz) / Intel Core i7-12700 (3.8 GHz)

32 GB RAM

AMD Radeon RX 6800 XT 16GB / Nvidia GeForce RTX 4080 16GB

150 GB miejsca na dysku NVMe SSD

Forspoken zwiastun wersji PC

Kiedy premiera Forspoken?

Oczekiwanie na Forspoken mocno się przeciągnęło, miała być to jedna z pierwszych gier na konsolę PlayStation 5, a przecież platforma ta debiutowała pod koniec 2020 roku. Szkoda, że wymagania sprzętowe zaprezentowano dopiero teraz, bo przy premierze zaplanowanej na 24 stycznia czasu na ewentualne korekty sprzętu nie zostało za wiele.

PlayStation 5 oraz PC (Steam, Microsoft Store i Epic Games Store) to jedyne platformy docelowe Forspoken.

Źródło: Luminous Productions