Lubicie takie tytuły jak Man of Medan, czy Little Hope? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem kolejna część z serii The Dark Pictures Anthology – House of Ashes – właśnie ukazała się na kolejnym zwiastunie.

House of Ashes – nowy zwiastun i zapowiedź pokazu z rozgrywki

House of Ashes to już trzecia gra z serii The Dark Pictures Anthology, za którą odpowiada studio Supermassive. Poprzednie dwie części, to ciepło przyjęte Man of Medan, które zadebiutowało w 2019 roku i Little Hope, które swoją premierę miało w październiku 2020 roku. Nie długo po premierze swojej najnowszej produkcji studio zapowiedziało swoją kolejną produkcję – House of Ashes. Od tamtego czasu studio nie udostępniało za wiele informacji. Na szczęście nie będziemy musieli dłużej czekać, bowiem właśnie ukazał się nowy zwiastun, który zapowiada również pokaz z rozgrywki. Ten odbędzie się już 27 maja 2021 roku.

House of Ashes – główne założenia i data premiery

Jest rok 2003 i w cieniu gór Zagros w Iraku jednostka wojskowa zostaje ostrzelana przez siły irackie. Wynikająca z tego strzelanina powoduje silne wstrząsy, otwierając wyrwę w ziemi, która pochłania obie strony, powodując, że żołnierze wpadają do ruin pogrzebanej sumeryjskiej świątyni. Po zerwaniu komunikacji nasi bohaterowie są uwięzieni w przerażającym podziemnym świecie, z którego muszą uciec, nieświadomi, że coś starożytnego i złego obudziło się w cieniu i znalazło swoją nową ofiarę. Gra zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S jeszcze w tym roku.

