Nowy polski survival horror – Paranoid – ma straszyć, ale też zachwycać. Obejrzyj najnowszy zwiastun i wyrób sobie zdanie, czy rzeczywiście jest na to szansa.

Agony zebrało mieszane recenzje na Steamie, a największe emocje wzbudza obecnie Succubus. Ekipa Madmind z Bydgoszczy od dłuższego czasu pracuje też jednak nad Paranoid – survival horror o tyle nietypowy dla polskiego studia, że osadzony na Ziemi, a nie w piekle. Tytuł ten po raz pierwszy został zapowiedziany w 2018 roku, a rok później doczekaliśmy się zwiastuna. Teraz nasi rodacy postanowili pochwalić się fragmentami rozgrywki. Zobacz i przekonaj się, że naprawdę jest w tym projekcie potencjał…

Obejrzyj najnowszy gameplay trailer Paranoid – nowego horroru Polaków z Madmind:

Paranoid przeniesie nas do końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Wcielimy się w Patricka i obserwując świat jego oczami przeżyjemy intensywną historię, tocząc przy okazji brutalne pojedynki z przerażającymi potworami. Jeśli jeszcze się nie zorientowałeś, nasz protagonista boryka się z poważnymi problemami psychicznymi. Zaczęły się, gdy jako 31-latek stracił całą swoją rodzinę w niewyjaśnionych okolicznościach. Wtedy też jego „mieszkanie stało się jego więzieniem”, ale my poznajemy go dużo, dużo później.

Fabuła, rozgrywka, grafika – Paranoid ma mieć wiele atutów

Oprócz wciągającej, psychologicznej fabuły i bardzo dynamicznej rozgrywki, Paranoid ma zachwycić nas również oprawą wizualną. Możemy liczyć na rozdzielczość 4K, efekty ray-tracingu i inne dobroci, do których drzwi otwierają wysokiej klasy pecety i konsole nowej generacji. Niestety na razie nie wiemy, kiedy gra zadebiutuje w sprzedaży. Twórcy nie podają nawet przybliżonego terminu.

Źródło: Madmind Studio, Dark Side of Gaming

