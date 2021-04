Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark… To tylko kilka tytułów, którymi inspirują się i którym oddać hołd zamierzają twórcy Tormented Souls. Czas przyjrzeć się tej produkcji z bliska.

Tormented Souls – hołd dla klasyki survival horrorów

Tormented Souls to niezależny survival horror z charakterystycznie uniesioną nieco nad sceną kamerą. Będziemy przemierzać ciemne, nieprzyjazne lokalizacje, rozwiązując po drodze bardziej lub mniej skomplikowane zagadki i tocząc walki, dysponując mocno ograniczonymi zasobami. Będziemy odkrywać złowieszczą przeszłość rezydencji Wildbergów, próbując równocześnie zrozumieć swoją własną, zagubioną tożsamość.

Oryginalna, intrygująca opowieść z Caroline Walker w roli głównej, a równocześnie klimat, perspektywa i sterowanie, za które pokochaliśmy wymienione wcześniej produkcje. To właśnie to przyciągać ma Tormented Souls najbardziej. Zobacz jak to wygląda, oglądając 6-minutowy gameplay…

Zobacz gameplay Tormented Souls – 6 minut z grą:

W Tormented Souls zagramy jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Wiemy za to, że tytuł trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch oraz pecety. Jeśli interesuje cię właśnie ta ostatnia wersja, to upewnij się, że wewnątrz obudowy twojego komputera znajdują się podzespoły nie gorsze niż Intel Core i5-2500K, GeForce GTX 550Ti i 4 GB RAM-u.

