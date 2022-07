Póki co trudno powiedzieć, czy House of the Dragon powtórzy sukces Gry o tron. Rozmach w promowaniu nowego serialu zaczyna być jednak podobny.

House of the Dragon na Comic-Con

Zwiastun serialu House of the Dragon (Ród smoka) mieliśmy okazję obejrzeć nie dalej jak kilka dni temu. Podobał Wam się? Jeśli tak, to raczej z przyjemnością rzucicie okiem na kolejny. Nie jest to zupełnie nowy materiał wideo, ale rozszerzona wersja wcześniejszego, którą przygotowano na okoliczności tegorocznego Comic-Con. Nieco więcej ujęć jeszcze lepiej wprowadza w przygotowywaną opowieść, świat i przybliża nowych bohaterów. Jak wiadomo, będzie to prequel Gry o tron, jednego z największych serialowych przebojów ostatnich lat, akcja ma rozgrywać się 200 lat wcześniej.

Jednocześnie opublikowano również tzw. wideo zza kulis. Za jego pośrednictwem część ekipy oraz aktorów wcielających się w główne postacie opowiada o pracach nad serialem i wyzwaniach, jakie się z tym wiążą.

Ród smoka - zwiastun i materiał zza kulis

Premiera House of the Dragon już w sierpniu

House of the Dragon to jedna z najważniejszych premier, jakie HBO Max szykuje na drugą połowę tego roku. Serial pojawi się na wymienionej platformie już 22 sierpnia.

Źródło: GameofThrones