HBO Max postanowiło przypomnieć o serialu Ród smoka. W zamyśle zarządzających tą platformą jest to zapewne jedna z produkcji mających odnieść w najbliższym czasie większy sukces.

Prequel Gry o tron promowany przez HBO Max

Podwaliny pod wspomniany sukces (chociażby marketingowy, ale oby nie tylko) są tutaj spore. Dla niektórych będzie to przede wszystkim bazowanie na twórczości George'a R.R. Martina, dla innych natomiast fakt, iż mowa o prequelu Gry o tron, czyli jednego z większych serialowych hitów ostatnich lat.

Tutaj na widzów czekają nowi bohaterowie i oczywiście nowa historia. Nie może być inaczej, bo akcja serialu Ród Smoka rozegra się kilkaset lat przed wydarzeniami, jakie można było obejrzeć w Grze o tron. Głównymi bohaterami będą król Viserys Targaryen, książę Daemon Targaryen i księżniczka Rhaenyra Targaryen, ale ważnymi postaciami mogą okazać się też namiestnik Otto Hightower i jego córka Alicent Hightower oraz Lord Corlys Velaryon.

Ród Smoka - zwiastun serialu

Kiedy premiera House of the Dragon?

Oglądaliście Grę o tron? Planujecie rzucić okiem również na House of the Dragon? Będzie to 10-odcinkowy serial, no chyba, że nie skończy się na jednym sezonie.

Na premierę nie będziemy długo czekać, odbędzie się niemal równo za miesiąc, a mianowicie 22 sierpnia.

Źródło: HBO Max