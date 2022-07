Kampania promująca The Lord of the Rings: The Rings of Power wyraźnie się rozkręca, a Amazon zaczyna pokazywać coraz więcej.

The Lord of the Rings: The Rings of Power na pełnej prezentacji

Wprawdzie pierwsze materiały wideo promujące tę produkcję zostały opublikowane już wcześniej, ale były one dość krótkie i pozostawiały spory niedosyt. W ostatnich tygodniach systematycznie przybywało informacji oraz zdjęć, ale dopiero tym razem wyczekujący premiery tego serialu osadzonego w Drugiej Erze Śródziemia powinni być naprawdę zadowoleni, bo Amazon pochwalił się pierwszym pełnoprawnym zwiastunem.

Z czym mamy do czynienia? Z delikatnym wprowadzeniem w całą opowieść, a także (a być może przede wszystkim) z porcją mogących robić wrażenie widoków. No ale skoro budżet wynosi to około 465 mln dolarów, trudno żeby tego zabrakło.

„Mający początek w okresie względnego spokoju, serial śledzi losy zarówno poznanych jak i nowych bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z wywołującym przerażenie złem, powracającym do Śródziemia. Od ponurych zakątków Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy otaczające elfią stolicę - Lindon i zapierające dech w piersiach wyspy królestwa Númenoru, do najdalszych zakątków świata — oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu.”

Materiał ukazuje również kilku bohaterów (w rolach głównych wstąpią tutaj Robert Aramayo, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Maxim Baldry, Joseph Mawle i Ema Horvath), a zarazem mniej postaci, które na wcześniej pokazywanych zdjęciach budziły pewne kontrowersje (chodzi o ich wygląd i kontrast względem oryginałów z twórczości J.R.R. Tolkiena).

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zwiastun

Kiedy premiera The Lord of the Rings: The Rings of Power?

Amazon jeszcze w sierpniu zeszłego roku podał dokładną datę premiery omawianego serialu i nic się w tej kwestii nie zmieniło. The Lord of the Rings: The Rings of Power zadebiutuje 2 września tego roku, oczywiście na platformie Prime Video. Dodajmy, że mówimy tu o pierwszym sezonie, a na nim się nie skończy (są plany na jeszcze cztery).

Źródło: Amazon Prime Video Polska