HTC Desire 22 Pro to nowy smartfon producenta, z którym niektórzy mają miłe wspomnienia, ale czy obecnie jest on w stanie kogokolwiek zainteresować?

Nowy smartfon HTC

Może i HTC nigdy nie zostało najpopularniejszym producentem smartfonów, ale był taki czas, w którym miało się naprawdę dobrze, cieszyło całkiem sporym gronem wiernych sympatyków. Od dość dawna sytuacja wygląda jednak inaczej i HTC w sektorze tego typu urządzeń uznawane jest za ciekawostkę. W przeciwieństwie do LG tajwański producent nie zdecydował się oficjalnie porzucić smartfonów i co jakiś czas nam o tym przypomina. Teraz za sprawą HTC Desire 22 Pro.

„Szybki. Wszechstronny. Dynamiczny.” Taki podobno jest ten model, przynajmniej wedle słów producenta. Nie zabrakło też wzmianek o rozszerzonej rzeczywistości i VIVERSE, ale te dla śledzących branżę i obecne poczynania HTC nie będą niczym zaskakującym.

Specyfikacja HTC Desire 22 Pro. Co dokładnie oferuje?

Przejdźmy do konkretów. HTC Desire 22 Pro został wyposażony w 6.6-calowy wyświetlacz Full HD+ (1080 x 2412 pikseli) o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nieźle, ale brak informacji odnośnie wykorzystanej technologii raczej nie daje nadziei na panel AMOLED.

Co z wydajnością? Przy systemie Android 12 producent postawił na procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (z opcją rozszerzenia o kartę microSD). I tu brakuje jednak dość istotnej informacji, a mianowicie szczegółów co do standardów zastosowanej pamięci.

Zaplecze komunikacyjne obejmuje Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, smartfon obsługuje również 5G. Aparat główny to zestaw trzech obiektywów: 64 Mpix (f/1.79) + 13 Mpix (f/2.4) + 5 Mpix (f/2.4), dla sympatyków selfie przygotowano pojedyncze oczko: 32 Mpix (f/2.0). Nie porywają wzmianki co do baterii. Konkretnie te o pojemności 4520 mAh oraz ładowaniu o dość skromnej mocy 18W. HTC Desire 22 Pro obsługiwać ma też bezprzewodowe ładowanie, ale o nieujawnionej mocy. Na plus już teraz można za to zapisać wodoszczelną obudowę (IP67).

Ile będzie kosztował HTC Desire 22 Pro?

Póki co producent nie mówi za wiele na temat dostępności swojej nowej propozycji. HTC Desire 22 Pro pojawił się już jednak na europejskiej stronie internetowej HTC, a więc nie zanosi się na pominięcie naszego kontynentu. Cena? 459 euro.

Co sądzicie? Czy HTC jest jeszcze w stanie zainteresować Was smartfonem?

Źródło: htc