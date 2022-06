vivo X80 Pro jest smartfonem z najwyższego segmentu, jednocześnie z wyraźnym zacięciem fotograficznym. Zdaje się mieć naprawdę sporo atutów, ale zainteresowani nim mocno uszczuplą swoje portfele.

vivo X80 Pro dostępny w Europie. Ile kosztuje?

Właśnie dziś chiński producent oficjalnie wprowadza vivo X80 Pro na rynek europejski. Tak, najnowszy smartfon z serii X będzie dostępny również w polskiej dystrybucji i może właśnie od tego zacznijmy. Sprzedaż w naszym kraju rozpocznie się 27 czerwca. No i teraz najważniejsze - vivo X80 Pro został wyceniony na 5999 złotych.

W sam raz? Dużo? A może dużo za dużo? Z pewnością wypada odnieść się do konkurencji, bo np. Xiaomi 12 Pro przywitał się z nami ceną 5199 złotych, Galaxy S22 Ultra w podstawowym wariancie startował z pułapu 5899 złotych, ale już OPPO Find X5 Pro pojawił się w dokładnie takiej samej cenie, a Xperia 1 IV jest jeszcze droższa, bo trzeba na nią wydać aż 6399 złotych. Wydaje się więc, że vivo po prostu wpisuje się w ostatnie szaleństwa, bo tego typu oferty niestety nie są odosobnione.

By trochę osłodzić spory wydatek, pierwsi chętni otrzymają wraz z telefonem bezprzewodową ładowarkę FlashCharge 50W. vivo będzie je rozsyłać po wypełnieniu dokumentów świadczących o zakupie. Nie wiadomo jednak jak długo potrwa ta promocja więc na pewno warto będzie się śpieszyć.

Czy vivo X80 Pro będzie lepszy od wymienionych konstrukcji? Odpowiedź poznamy po testach. Na papierze specyfikacja bez wątpienia może się podobać. Nie ma też cienia wątpliwości co do tego, że główną gwiazdą jest tu aparat fotograficzny.

Najwyższy standard mobilnej fotografii - obiecuje producent

Aparat fotograficzny vivo X80 Pro został opracowany wspólnie z firmą ZEISS. Chodzi nie tylko o elementy optyczne, ale też tryby nagrywania współprojektowane przez ZEISS - ZEISS Cinematic Video Bokeh czy ZEISS Superb Portrait z nowym efektem ZEISS Cinematic Style Bokeh. Oczywiście nie brakuje też rozwiązań mających zapewniać lepsze niż w przypadku konkurencji zdjęcia nocne - powłoki ZEISS T* oraz tryby ZEISS Superb Night Camera i Pure Night View.

Jeśli chodzi o konfigurację obiektywów, to na tylnym panelu znalazły się cztery oczka - główne 50 Mpix matrycą GNV i OIS, szerokokątne 48 Mpix o polu widzenia 114 stopni, portretowe 12 Mpix z gimbalem i OIS oraz peryskopowe 8 Mpix z OIS i funkcją HyperZoom 60x. Uzupełnia to jeszcze aparat selfie 32 Mpix.

„X80 Pro doskonale odpowiada na potrzeby użytkowników, udowadniając tym samym jak ważne dla marki vivo jest wprowadzenie profesjonalnej jakości do świata fotografii mobilnej. Dzięki niezwykle udanej współpracy z ZEISS, globalnym liderem w dziedzinach optyki i optoelektroniki, po raz kolejny udało nam się zapewnić użytkownikom najwyższej klasy doświadczenia. Nasza technologia otwiera nowy wymiar możliwości, których tylko częścią jest jeszcze wierniejsze uwiecznianie wspomnień czy tworzenie wysokiej jakości zdjęć.” - Michał Opłocki, Senior Go-To-Market Manager, vivo

Poza aparatem też jest nieźle

Można oddać vivo X80 Pro, że pozostała specyfikacja też jest godna topowego smartfona. A już z pewnością można odnosić to do wydajności, nad którą czuwa procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 współpracujący z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1 (czytnika kart microSD jednak brakuje). Nad odpowiednią kulturą pracy czuwać ma natomiast Android 12 bez zaskoczenia z nakładką Funtouch OS, ale też układ chłodzenia Liquid Cooling Vapor Chamber.

Wiele wskazuje na to, że vivo X80 Pro będzie szybko działał i podobnie się ładował. Został wyposażony w baterię o pojemności 4700 mAh, którą przy pomocy ładowarki o mocy 80W można będzie naładować do pełna w zaledwie 36 minut. Jak na topowego smartfona przystało jest tu również opcja ładowania bezprzewodowego i to nie byle jaka, bo 50W.

Poza tym wypada zaakcentować takie elementy jak wyświetlacz AMOLED wykonany w technologii LTPO z odświeżaniem 120 Hz i wysoką rozdzielczością 3200 x 1400 pikseli, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D, głośniki stereo, dual SIM i wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68 (obudowa to połączenie aluminium i szkła o matowo-ceramicznym wykończeniu).

Specyfikacja vivo X80 Pro

Android 12 z Funtouch 12

ekran AMOLED 6,78 cala, 3200 x 1440 pikseli, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, HDR10+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)

12 GB RAM LPDDR5

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 50 Mpix z OIS + 48 Mpix +12 Mpix z OIS + 8 Mpix z OIS

aparat przedni 32 Mpix

Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC

bateria 4700 mAh, ładowanie FlashCharge 80W i bezprzewodowe FlashCharge 50W

czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu, dual SIM, głośniki stereo, IP68

wymiary 164,57 x 75,30 x 9,10 mm

waga 219 g

Czy warto kupić vivo X80 Pro?

Trudno wydawać ostateczne osądy na podstawie samych danych technicznych i pięknie brzmiących obietnic producenta. Zwłaszcza w przypadku urządzenia za takie pieniądze. Spokojnie, tak Was nie zostawimy.

Jeszcze dziś opublikujemy nasze pierwsze wrażenia z użytkowania tego modelu. W przygotowywanym artykule znajdziecie między innymi kilka przykładowych zdjęć, których w przypadku tak pozycjonowanego modelu absolutnie nie mogło zabraknąć.

Źródło: vivo