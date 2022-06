Huawei Mate Xs 2 to najnowszy flagowy składany smartfon tego producenta. Czym, poza bezsprzecznie wpadającym w oko designem, może się pochwalić?

Najbardziej smukły składany smartfon od Huawei

Może i składane smartfony wciąż nie cieszą się większym wzięciem niż te klasyczne, ale nie da się ukryć, że mają do zaoferowania znacznie więcej niż na początku swojej rynkowej obecności. Wśród producentów systematycznie wypuszczających nowe tego typu konstrukcje jest między innymi (a może przede wszystkim, obok Samsunga) Huawei. Dziś na prezentacji w Stambule brylował Huawei Mate Xs 2.

Jak przedstawia go sam producent, to najlżejszy i najbardziej smukły składany smartfon od Huawei, który stanowi kolejny kamień milowy w historii firmy. Dzięki niemu posiada ona teraz najbardziej kompletne portfolio składanych smartfonów, w tym modele z wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczem, ale także telefony składane w formie klapki.

No właśnie, ekran Huawei Mate Xs 2 jest jeden, składa się na „na zewnątrz” i mierzy w zależności od sposobu korzystania z urządzenia 6.5 cala lub 7.8 cala. Jest to oczywiście panel OLED, z odświeżaniem 120 Hz. Jeśli chodzi o wymiary całej konstrukcji, to wynoszą one 156,5 x 139,3 / 75,5 x 5,4 / 11.1 mm, przy wadze 255 g.

Huawei Mate Xs 2 to flagowy smartfon, także we wnętrzu

Wprawdzie może wydawać się, że całą uwagę przyciąga tutaj konstrukcja i składany wyświetlacz, ale również we wnętrzu Huawei Mate Xs 2 kryje się wiele ciekawego. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 888 współpracujący z 8 GB RAM i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Podobnie jak inne smartfony tego producenta posiada on oprogramowanie bez aplikacji i usług Google.

Nie powinno być za to narzekania na aparaty fotograficzne, w tej kwestii Huawei od dawna wypada bardzo dobrze. W tym przypadku zastosowano potrójny zestaw z obiektywami głównym 50 Mpix wykorzystującym optykę Huawei XD Optics, szerokokątnym 13 Mpix oraz teleobiektywem 8 Mpix z OIS. Nie zabrakło też oczka do selfie, 10.7 Mpix. Baterię o pojemności 4600 mAh można będzie zasilać ładowarką 66W Huawei SuperCharge.

Cena i dostępność Huawei Mate Xs 2

Podoba się? Jeśli tak to możecie odnotować informacje dotyczące dostępności oraz ceny, bo Huawei Mate Xs 2 pojawi się na naszym rynku, w sklepach stacjonarnych partnerów biznesowych Huawei (m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, Komputronik), u operatorów sieci komórkowych Orange, T-Mobile, Play oraz Plus, a także w Oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie Huawei.pl.

Przedsprzedaż Huawei Mate Xs 2 startuje już dziś. Potrwa do 10 lipca, a decydujący się na skorzystanie z niej mogą spodziewać się prezentu w postaci zegarka Huawei Watch GT 3 Pro Sport (46mm) za 1 zł. Regularna sprzedaż ruszy 11 lipca. Cena? Domyślacie się zapewne, że jest spora. Konkretnie to 7999 zł.

Źródło: Huawei