HTC Vive Air to gogle VR stworzone z myślą o treningach w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Czym się cechują i czy takie zastosowanie ma w ogóle sens?

HTC Vive Air – gogle VR do fitnessu

Nie gry, a fitness jest tym, do czego stworzone są gogle HTC Vive Air. To, jak wyglądają, zobaczyliśmy przedwcześnie – za sprawą nagrody przyznanej przez iF Design. Właśnie ze względu na taką charakterystykę gadżet jest wykonany z oddychających i szybkoschnących tkanin – podobnych do tych stosowanych w sportowych butach i ubraniach. Zapewniają odpowiednią wentylację podczas treningu, a zarazem są lekkie, dzięki czemu nie utrudniają ruchów. W dodatku rozkładana konstrukcja pozwala na wyczyszczenie poszczególnych elementów.

Kilka godzin po „wycieku” firma HTC wystosowała komunikat, w którym pojawiła się informacja, że Vive Air jest aktualnie jedynie koncepcją, a nie urządzeniem produkcyjnym. Warto się jednak w tym miejscu zastanowić, czy takie gadżety w ogóle mają sens.

Czy trening w VR ma sens?

Faktem jest, że gry ruchowe i programy treningowe w rzeczywistości wirtualnej cieszą się coraz większą popularnością. Szczególnie fitness, boks i taniec stają się bardziej angażujące, ze względu na zanurzenie użytkownika w środowisku 3D. Jedno z niedawnych badań (opublikowane w British Journal of Health Psychology) potwierdziło, że ćwiczenia w VR rzeczywiście są przyjemniejsze.

A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy uważasz, że oddawanie się ćwiczeniom w wirtualnej rzeczywistości to dobry pomysł?

Źródło: UploadVR, RoadToVR, The Verge, Engadget

Czytaj dalej o goglach VR: