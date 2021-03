Nowe PlayStation VR na PS5 zaoferuje ten sam realizm, co DualSense. To może być kolejny przełom w światku wirtualnej rzeczywistości. Nie możemy się doczekać!

Nowe PlayStation VR na PS5 mniej tajemnicze

Nigdy nie sądziliśmy, że mogłoby się stać inaczej, ale od lutego wiemy już oficjalnie, że PlayStation VR 2 ujrzy światło dzienne i pozwoli posiadaczom konsol PlayStation 5 doświadczyć wirtualnej rozrywki na jeszcze wyższym poziomie. Szczegółów wciąż jest jak na lekarstwo, ale firma Sony uchyliła rąbka tajemnicy i zaprezentowała nowe… kontrolery.

Korzystając z aktualnego zestawu PSVR możesz sterować padem, kontrolerem Move albo kontrolerem celowniczym. W „dwójce” dołączy do nich kontroler w kształcie „orbity” przypominający nieco konkurencyjne – chwalone na ogół – rozwiązania. Wygląda na wygodne i zapewniające swobodę ruchów akcesorium, które równocześnie ma pod wieloma względami przypominać DualSense.

Nowy kontroler PSVR z funkcjami z DualSense

Podobnie jak oficjalny pad do PS5, tak i ten nowy kontroler zostanie wyposażony w adaptacyjne spusty czy haptyczne wibracje, a więc technologie, dzięki którym czujesz, co dzierżysz w dłoni – inne odczucia są przy strzelaniu z karabinu snajperskiego, z rewolweru czy z łuku. Brzmi nieźle, prawda?

Poza tym nowy kontroler będzie też wykrywać dotyk, a komplet podstawowych przycisków pozwoli na intuicyjne sterowanie w tych bardziej skomplikowanych grach. Wypada też wspomnieć o nowym sposobie śledzenia ruchów – przez pierścień na spodzie kontrolera.

Kiedy VR nowej generacji zawita na PlayStation 5?

Wygląda na to, że nadciągają ciekawe czasy dla miłośników rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości, a do tego ich grono może się w niedalekiej przyszłości znacząco powiększyć. Niestety nadal nie wiemy, co ta „niedaleka przyszłość” konkretnie oznacza. Raczej jednak nie ma co liczyć na premierę PlayStation VR 2 w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Źródło: Sony, PlayStation Blog

