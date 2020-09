Oculus Quest 2 (nieco przedwcześnie) ujrzał światło dzienne. To, co zobaczyliśmy, bardzo nam się podoba – najbardziej opłacalne spośród samodzielnych gogli VR doczekają się wkrótce godnego następcy.

Oculus Quest 2 to samodzielne (a więc niewymagające komputera czy konsoli) gogle VR, będące poważnie zmodernizowaną wersją gogli Oculus Quest, które nie bez powodu często są wymieniane wśród najlepszych i najbardziej opłacalnych modeli na rynku. Pierwsze szczegóły zapowiadają konkretny sprzęt do doświadczania wirtualnej rzeczywistości.

Gogle Oculus Quest 2 – większa wydajność, więcej pamięci, większa rozdzielczość

W goglach Oculus Quest 2 Facebook wymieni serce na lepszy model: miejsce Snapdragona 835 zajmie Snapdragon XR2 zoptymalizowany właśnie pod kątem wirtualnej rzeczywistości. Będzie miał on do pomocy 6 GB pamięci RAM (a więc o 2 GB więcej), a my do swojej dyspozycji otrzymamy 256 GB na pliki (a nie tylko 128 GB, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej generacji). Mówi się również o bardzo wysokiej rozdzielczości (2K na oko) oraz wyższej częstotliwości odświeżania (90 Hz zamiast 72 Hz).

Jeśli to wszystko zostanie potwierdzone, będziemy mogli mówić o jednym z najpotężniejszych zestawów VR typu all-in-one. Równocześnie gogle mają być znacznie lżejsze i przyjemniejsze w dotyku, dzięki pokryciu miękkim materiałem elementów z tworzywa sztucznego. Tymczasem to właśnie na komfort użytkowania najczęściej narzekali recenzenci testujący Oculus Quest.

Grając z Oculus Quest 2 na oczach wykorzystasz nowe kontrolery (lub same dłonie)

Będą też nowe, bardziej ergonomiczne kontrolery, a ponadto w niektórych tytułach będziemy mogli z nich zrezygnować, jako że gogle Oculus Quest 2 obsłużą śledzenie ruchów dłoni. Dźwięk 3D stanowić będzie dopełnienie całości. Użytkownicy od początku będą również mogli liczyć na obsługę zawartości Oculus Rift na PC (o ile tylko podłączą gadżet, korzystając z Oculus Link) – w pierwszej generacji funkcja ta została dodana nieco później, w ramach aktualizacji.

Na razie nie wiemy, ile wydamy na gogle Oculus Quest 2 ani kiedy będziemy mogli to zrobić. Czy wstępnie jednak jesteście zainteresowani?

Źródło: Facebook, The Verge, Engadget, TechRadar

