Gogle VR od Apple mogą pojawić się już za rok. Firma z Cupertino przygotowuje się do wejścia w kolejny rynek urządzeń Virtual Reality.

Apple znaczy jakość, czy cena?

Pierwszy w historii Apple zestaw VR ma zostać wyposażony w wysoce wydajne układy U1/H1, które w testach wydajnościowych pokonują procesory M1 oraz wyświetlacz o dużej rozdzielczości. Urządzenie będzie wyświetlać środowisko 3D do gier bez jakiejkolwiek kompresji. Oprócz tego, prototyp posiada kamery, które pozwolą na zastosowanie niektórych funkcji rozszerzonej rzeczywistości (AR). Umożliwi to nałożenie obrazów wygenerowanych przez komputer na świat, jaki widzimy. Jak się pewnie domyślacie - oprócz tego - cena również będzie wysoka.

W zeszłym miesiącu poznaliśmy AirPods Max, których cena mogła zaskoczyć wiele osób. Tym razem będzie podobnie - według doniesień urządzenie będzie droższe od konkurencyjnych sprzętów za 300-900 dolarów. Tanio nie będzie.

Urządzenie, które jest prototypem już otrzymało miano “niszowego prekursora”. Brzmi jak sprzęt dla wybranych?

Oczekiwania po przejęciu przez Apple firmy NextVR

W maju zeszłego roku Apple kupiło firmę NextVR, która - jak sama nazwa wskazuje - zajmuje się technologią strumieniową VR. Był to jeden z sygnałów, że producent iPhone zamierza wkroczyć na rynek nowych urządzeń.

Problemy na etapie produkcji?

Wyzwaniem, któremu Apple musi podołać jest w tym momencie problem z rozmiarem oraz wagą gogli VR. Odległość między goglami, a twarzą ma być jak najmniejszy, co w efekcie pozwoli na zmniejszenie ogólnego rozmiaru, jednak rozwiązanie to będzie problematyczne dla osób korzystających z okularów korekcyjnych - będą musieli korzystać z niestandardowych soczewek.

W oczekiwaniu na prezentacji gogli Apple - możecie zapoznać się z naszymi propozycjami polecanych okularów do wirtualnej rzeczywistości. Co sądzicie o nowym produkcie Apple - okularach VR? Czy plany stworzenia wyjątkowego, niszowego urządzenia staną się rzeczywistością? Czy może będą to gogle, jak każde inne - z dużo wyższą ceną?

Warto zobaczyć również: