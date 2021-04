Huawei zaserwował nam solidną dawkę nowych produktów. Po wcześniejszej premierze laptopa Matebook D16, zobaczyliśmy tegoroczne wersje modeli D15 i D14, nowy Matebook X Pro, a także tablet Matepad i dwa zegarki z ciągłym pomiarem natlenienia krwi.

Fani fotografii smartfonowej, nawet jeśli nie są miłośnikami marki Huawei, na pewno ciekawi są tego co pokaże ten producent w swojej serii Huawei P50. Na razie jednak wszystkie pytania o premierę i dostępność zbywane są słowem pomidor, a my mamy czas zapoznać się z nowościami tego producenta. Dotychczas zobaczyliśmy Huawei MateBook D16, routery Wi-Fi Mesh, słuchawki i monitor. Teraz pora na kolejną partię tegorocznych produktów.

Opaska Huawei Band 6

Huawei Band 6 to funkcjonalna zmiana wzornictwa opaski w porównaniu z dotychczasowymi modelami. Teraz będziemy mieli do dyspozycji większy ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194 x 368 pikseli. Opaska pozwala na wymianę pasków, choć na razie brak informacji o dostępności innych wzorów pasków dopasowanych do Band 6. Cechą wyróżniającą jest tryb ciągłego monitorowania poziomu SpO2, co staje się cechą standardową wszystkich nowych modeli opasek fitness. Dodatkowo, gdy poziom natlenienia spadnie poniżej poziomu 90%, opaska powiadomi nas o tym sygnałem dźwiękowym.

Opaski fitness już od pewnego czasu nie są tylko prostym licznikiem kroków czy miernikiem tętna. W zasadzie, biorąc pod uwagę podstawową funkcjonalność, nie różnią się one znacznie do zegarków. I tak Huawei Band 6 pozwala na:

całodobowy monitoring SpO2,

monitorowanie tętna (technologia TruSeen 4.0),

kontrolowanie poziomu stresu i cyklu menstruacyjnego,

11 planów treningowych plus 85 trybów sportowych,

powiadomienia o połączeniach, wiadomościach , SMS,

sterowanie muzyką w telefonie,

zdalne wyzwalanie aparatu fotograficznego,

zmianę tarcz wyświetlacza,

używanie w przypadku umiarkowanego kontaktu z wodą (odporność klasy 5 ATM).

Użytkownicy Huawei Band 6 będą po jednym 65 minutowym ładowaniu mogli korzystać z urządzenia do dwóch tygodni. W przypadku intensywniejszego użytkowania czas ten skróci się do 10 dni. Pięciominutowe podładowanie ma zapewnić zapas energii na nawet dwudniowe korzystanie z opaski.

Dla fit eleganta, czyli Huawei Watch Fit Elegant Edition

Jeśli lubicie być fit, ale elegancja jest wam też bliska, to jest teraz dostępny Huawei Watch Fit w wersji Elegant Edition. Zastosowano w nim pasek z fluoroelastomeru o szerokości 20 mm i regulowanej długości 130-210 mm. A także ramkę wyświetlacza ze stali nierdzewnej. Podobnie jak w opasce dostajemy opcję stałego monitorowania natlenienia krwi, a także szybkie ładowanie. Pięć minut zapewni dzień pracy, a całkowicie naładowany akumulator wystarczy na 10 dni.

Z zegarkiem zintegrowano technologię One Hop dla wygodnego parowania. Przydaje się ona także wtedy gdy zechcemy wgrać własny obraz jako tarczę zegarka. Można wgrać do 5 własnych obrazów.

W porównaniu z opaską dostajemy tu wbudowaną pamięć na muzykę, a także obsługę GPS. Czas pracy ze stale włączoną lokalizacją to 12 godzin. Jeśli z niej zrezygnujemy to korzystając nawet intensywnie powinniśmy kolejne ładowanie wykonywać dopiero po tygodniu. Odporność na wodę w przypadku Watch Fit Elegant Edition to standardowe 5 ATM.

Huawei MateBook X Pro 2021 z nowym Intelem i zintegrowaną grafiką Iris Xe

Najważniejszymi zmianami w nowych Matebookach X Pro 2021 jest 11 generacji procesor Intel Core i7-1165G7 ze zintegrowaną grafiką Iris Xe. Tym razem dostaniemy wyłącznie model z 16 GB pamięcią LPDDR4 (4266 MHz), a różnice w cenie będą uzasadnione pojemnością pamięci masowej. Podobnie jak rok temu do wyboru mamy 512 GB lub 1 TB (dysk PCIe NVMe) oraz rewelacyjny wyświetlacz o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli.

Huawei w nowej wersji swojego flagowego laptopa zintegrował tagi NFC pod touchpadem. Uaktualniony został moduł Wi-Fi, teraz obsługuje wersję numer 6 tego standardu. Poprawiona została wersja Bluetooth do 5.1, a także warianty złącz USB.

Wyższa wydajność (TDP procesora wynosi 28W) w porównaniu z ubiegłorocznym modelem wymusiła na producencie zmiany w systemie chłodzenia. Nie zmienił się za to znacząco deklarowany czas pracy, który niezależnie od zastosowania laptopa oscyluje w zakresie do 10 do 11 godzin.

Waga laptopa pozostała na prawie niezmienionym poziomie w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Jest minimalnie mniejsza i wynosi 1,33 kilograma.

Poprawione Huawei MateBook D 15 i D 14

Po niedawnej premierze Huawei MateBook D 16 przyszła pora na tegoroczne mniejsze modele MateBook D 15 i MateBook D 14. Ten pierwszy trafi do nas w dwóch wariantach, z procesorem Intel Core najnowszej 11 generacji, ale także z procesorem poprzedniej generacji i w niższej cenie. Procesory wspierane są przez zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe.

Podobnie jak we flagowym laptopie czekają nas tu zmiany w złączach, module Wi-Fi, tagi NFC pod płytką dotykową i wsparcie najnowszej wersji Multiscreen Collaboration. Ekran tak samo jak w D 16 otrzymał ochronę przed światłem niebieskim i oferuje redukcję migotania ekranu, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Pojemniejsza 16 GB pamięć na pewno da o sobie znać podczas intensywniejszego wykorzystania obu laptopów D 15 i D 14.

Oba laptopy mają korpus wykonany z metalu. Nie są także ciężkie. Matebook D 15 waży 1,56 kg, a D 14 1,38 kilograma.

Huawei MatePad (2021)

Co można poprawić w dobrym już tablecie Huawei MatePad z 10,4 calowym ekranem. Jak nie wiadomo co, to na pewno Wi-Fi, bo Huawei jest bardzo dumny z obsługi Wi-Fi 6 we wszystkich swoich nowych produktach. Różnice w cenach to różnice w zastosowanej pamięci wbudowanej - 64 lub 128 GB. Zastosowano trochę lepszy niż poprzednio chipset - Kirin 820. Rozdzielczość ekranu nie zmieniła się i wynosi 2000 x 1200 pikseli.

Ceny wszystkich nowości i dostępność

Huawei wprowadza wszystkie nowości do sprzedaży już teraz, a do 25 kwietnia będą dostępne one w atrakcyjnych ofertach cenowych lub łączonych. Kupować można w sklepie huawei.pl i innych sieciach z elektroniką użytkową (wyjątkiem jest Watch Fit Elegant Edition obecny tylko w sklepach Huawei). Od 26 kwietnia rusza sprzedaż w regularnych cenach i bez zestawów promocyjnych.

Huawei Band 6 - 199 złotych (cena regularna 249 złotych),

Huawei Watch Fit Elegant Edition - 449 złotych (cena regularna 499 złotych),

Huawei MateBook X Pro 512 GB (szary) - 7499 złotych (w promocji zestaw z Watch GT2 Pro, routerem AX3, Huawei Mouse i plecakiem),

Huawei MateBook X Pro 1 TB (zielony) - 8499 złotych (w promocji zestaw z Watch GT2 Pro, routerem AX3, Huawei Mouse i plecakiem),

Huawei MateBook D15 (z procesorem Intel 11 generacji) - 3499 złotych (cena regularna 3999 złotych),

Huawei MateBook D15 (z procesorem Intel 10 generacji) - 3199 złotych (cena regularna 3699 złotych),

Huawei MateBook D14 (z procesorem Intel 11 generacji) - 3199 złotych (cena regularna 3699 złotych),

Huawei MatePad Wi-Fi (wersja 64 GB) - 1049 złotych,

Huawei MatePad Wi-Fi (wersja 128 GB) - 1199 złotych.

Źródło: Huawei

