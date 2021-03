Choć większość dyskusji wokół Huawei koncentruje się na temacie jego telefonów i ich przyszłości, to ten koncern nie ogranicza się jedynie do produkcji urządzeń mobilnych. Jego portfolio jest bardzo szerokie, a są w nim laptopy, słuchawki, akcesoria Wi-Fi i teraz także monitory

Huawei zaprezentował nam cztery nowe produkty w swoim portfolio. Tym razem nie były to telefony, na które przyjdzie niebawem czas, a urządzenia, z którymi będą one doskonale współpracować.

Są to największy laptop z serii Matebook oznaczony symbolem D16, najdłużej grające na jednym ładowaniu Freebuds 4i w najatrakcyjniejszej jak dotąd cenie, zestaw Wi-Fi Mesh do zwiększania zasięgu sieci w dużym mieszkaniu czy domu i… nowość w ofercie, czyli prawie 24 calowy monitor Huawei Display. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Huawei Matebook D16 - największy ekran w laptopie Huawei

Laptopy Huawei to zwinne i niezbyt ciężkie urządzenia, które potrafią skutecznie stawiać czoła konkurencji. Każdego roku seria Matebook składa się z kilku różnie pozycjonowanych cenowo laptopów. Są tu kosztowniejsze propozycje jak rewelacyjny Matebook X (2020), ale tez tańsze Matebooki D14 i D15, pozytywnie odbieranych wśród użytkowników szukających przystępnych cenowo i dobrze wyposażonych przenośnych komputerów.

Teraz do rodziny Dxx dołącza model Matebook D16, który ma największy w tej klasie 16-calowy wyświetlacz, wyposażony został w procesory AMD Ryzen z serii 4000H i pojemną pamięć. Wszystko przy zachowaniu charakterystycznej dla tej serii aluminiowej obudowy, która nadaje urządzeniom charakteru produktu premium.

Jego dokładne parametry są następujące:

wyświetlacz: 16,1 cala / IPS matowy / 100% sRGB / rozdzielczośc 1920 x 1080 pikseli / jasność 300 nit

procesor z GPU: AMD Ryzen 5 4600H

pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz, dysk SSD 512 GB NVMe PCIe

złącza: minijack, 2x USB 3.2, 2x USB typu C i pełnowymiarowe HDMI

łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

klawiatura: pełnowymiarowa wyspowa, podświetlana

touchpad: z obsługą gestów

biometria: czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania

audio: 2 mikrofony i głośniki stereo

wideo: chowana kamera HD

akumulator: 56Wh, do 9,5 godziny oglądania filmów

ładowanie: 65W, ładowarka w zestawie

wymiary: 234 x 369 x 18,4 mm i 1,74 kg

zastosowane materiały w obudowie: stop aluminium, mylar

Huawei w Matebooku D16 zawarł charakterystyczne dla tej serii funkcje, jak ładowanie przez USB typu C (w tym modelu 15 godzin ładowania zapewni około 2 godzin pracy o biurowym charakterze). Jest też chowana w klawiszu kamerka internetowa (wymusza oryginalne pole widzenia, bo spogląda na nas z dołu, a nie z wysokości oczu), czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem uruchamiana laptopa (rozpoznawanie twarzy w przypadku chowanej kamery byłoby niewygodne), a także dedykowany przycisk/klawisz uruchamiający tryb wysokiej wydajności. To coś podobnego jak w telefonach, tylko łatwiejsze do uruchomienia. Jest też wsparcie dla funkcji Huawei Share Multi-screen Collaboration 3.0, czyli wydajnego mechanizmu współdzielenia zasobów pomiędzy laptopem i telefonem.

Cena Huawei Matebook D16 została ustalona na poziomie 3999 złotych. Wraz z laptopem otrzymujemy system Windows 10 Home, a do 2 kwietnia za 1 złoty także inny ciekawy bonus, o którym poniżej.

Pierwszy monitor Huawei do kupienia w Polsce - dlatego najlepszy

To było pewne, że w końcu Huawei się przełamie i trafią do nas także jego monitory. Na pierwszy ogień poszedł produkt prosty w obsłudze i o atrakcyjnej cenie. To Huawei Display 23.8 cala. Prawie 24 calowy wyświetlacz o rozdzielczości FullHD, który podobnie jak ekran w telefonie potrafi chronić nasz wzrok przez zmianę kolorystyki wyświetlanego obrazu.

Monitor możemy podłączyć do komputera, do laptopa, a przy zastosowaniu przejściówki także telefonu, poprzez port HDMI lub D-Sub.

Najważniejsza w przypadku Huawei Display rzeczą wydaje się cena, która wynosi 699 złotych. Są monitory droższe i tańsze, a o takiej samej przekątnej, dlatego to co oferuje nam Huawei nie powinno odstraszać użytkowników, a raczej ich zaciekawić. To właśnie ten monitor do 2 kwietnia jest bonusem za 1 złotych przy zakupie laptopa Matebook D16.

Huawei Freebuds 4i, które mogą grać nawet 10 godzin - najdłużej

Huawei rozbudował swoją serię w pełni bezprzewodowych słuchawek Freebuds i oferuje teraz modele douszne (Huawei Freebuds 3), dokanałowe (Huawei Freebuds 3i) oraz wariant pro (Huawei Freebuds Pro).

Wariant dokanałowy doczekał się kolejnej generacji, w której nacisk postawiono na skuteczność systemu wyciszania szumów, a także czas pracy po naładowaniu. Huawei Freebuds 4i mogą pracować 10 godzin z wyłączonym systemem redukcji szumów, a po jego włączeniu 7,5 godziny co wciąż jest bardzo dobrym rezultatem.

Jak zawsze etui ładujące zapewnia energię na około cztery doładowania, gdy jesteśmy z dala od źródła zasilania. Na dodatek ładowanie odbywa się w ekspresowym tempie. Już 10 minut wystarczy by można było z Freebuds 4i korzystać nawet przed 4 godziny. Pełne naładowanie trwa trochę dłużej, bo godzinę. Etui doładowuje się w ciągu 1,5 godziny.

Słuchawki zostały dostrojone w Huawei Audio Lab. Wyposażono je w 10 mm przetworniki i dwa mikrofony do dla systemu aktywnej redukcji szumów (same słuchawki ze względu na konstrukcję dokanałową, zapewniają pasywną izolację od otoczenia).

Parametry słuchawek są następujące:

redukcja szumów: pasywna i aktywna (ANC) / redukcja szumów w trakcie rozmów i tryb świadomość (poprawiona słyszalność otoczenia)

przetwornik: 10 mm

łączność: Bluetooth 5.2 (brak funkcji parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie)

funkcje: wykrycie założenia, dotyku, sterowanie gestami, obsługa poprzez AI Life

akumulator: 55 mAh (słuchawki), 215 mAh (etui) / czas czuwania poza etui do 2 dni

czas pracy: 10 godzin / 7,5 godziny (z ANC) przy słuchaniu muzyki : 6,5 godziny / 5,5 godziny (z ANC) przy rozmowach telefonicznych

ładowanie: złącze USB typu C (5W)

wymiary i waga: 37,5 x 23,9 x 21 mm i 5,5 g (słuchawki) / 48 x 61,8 x 27,5 mm i 36,5 g (etui)

Regularna cena słuchawek wyniesie 349 złotych, ale w okresie promocyjnym do 2 kwietnia, w przedsprzedaży kupimy je za 249 złotych.

Huawei WiFi Mesh - czyli domowa sieć bezprzewodowa o największym zasięgu

Huawei ma w swojej ofercie już kilka routerów, w których mocno reklamuje obsługę Wi-Fi 6. Teraz do nich dołączają kolumienki o kształcie walca, które łączą funkcje routera z extenderem Wi-Fi. Rozstawiając je w domu, tworzymy tak zwaną siatkę Wi-Fi (Mesh), która obejmuje lokal sygnałem o znacznie lepszych parametrach i bardziej jednorodnym niż w przypadku pojedynczego routera.

Sieć tworzona przez Huawei WiFi Mesh wykorzystuje trzy pasma. Jedno na częstotliwości 2,4 GHz oraz dwa na częstotliwościach w pobliżu 5 GHz. Maksymalna przepustowość może osiągać 2200 Mbps.

Huawei WiFi Mesh trafi do nas w dwóch wersjach. Zestawie składającym się z dwóch modułów gwarantujących zasięg w pomieszczeniach do 250 metrów kwadratowych lub zestawie z trzema modułami do pomieszczeń nawet o 320 metrowej powierzchni. Z siecią można łączyć się wygodnie poprzez NFC.

Cena mniejszego zestawu wyniesie 699 złotych, większy kupimy za 999 złotych. Dostępność od zaraz.

Źródło: Huawei

