Czasy pandemii, pracy i nauki zdalnej sprawiły, że nie tylko upowszechnienie się telefonów i laptopów staje się zagrożeniem dla zdrowia naszych oczu. Po prostu siedzimy dziś zbyt długo przed ekranami zapominając o podstawowych zasadach higieny.

Jak Polacy oceniają zmęczenie wzroku z perspektywy roku pracy i nauki zdalnej? Tak można w skrócie opisać zadanie jakie postawił Huawei instytutowi badania opinii publicznej Ipsos. Badanie wykazało, że dwie trzecie z nas spędza więcej czasu przed komputerem niż w czasach przed pandemią czyli przed marcem 2020 roku. Prawie połowa badanych jest pewna, że czas pracy z ekranem komputera wydłużył się o co najmniej 3 godziny dziennie.

Zdajemy sobie sprawę z powagi problemu, ale często nie robimy nic by mu przeciwdziałać

W tej grupie respondentów aż 70% osób uważa, że to właśnie dodatkowy czas spędzany przed ekranem komputera przyczynia się do pogorszenia wzroku. A objawy są widoczne jak na dłoni - ogólne zmęczenie oczu, pogorszenie ostrości widzenia, łzawienie i pieczenie oraz suchość oka.

Co to jest cyfrowe zmęczenie wzroku? Zespół objawów określanych mianem cyfrowego zmęczenia wzroku, to efekt do którego może prowadzić nadmierna ekspozycja na światło niebieskie, emitowane przez większość urządzeń cyfrowych. Światło niebieskie reguluje cykl dobowy człowieka i wpływa na możliwości poznawcze, pamięć oraz dobry nastrój, jednak zbyt długie korzystanie z urządzeń cyfrowych tuż przed snem może go zaburzyć i w efekcie powodować zmęczenie w ciągu dnia. Redukcja niebieskiego światła jest więc szczególnie istotna w sytuacji, gdy czas spędzany przed laptopem, ale też innymi urządzeniami z ekranami emitującymi szerokie spektrum barw, wydłuża się tak, jak dzieje się to obecnie.

Co gorsza, badanie wskazuje, że nie tylko nie mamy nawyków ćwiczenia oczu i odrywania się raz na jakiś czas od jednostajnego wpatrywania w ekran, ale także nie wspomagamy ochrony oczu technologiami, które dziś są już coraz powszechniejsze. Praktycznie każdy telefon oferuje funkcje redukcji ilości niebieskiego światła (zwykle zwaną trybem ochrony oczu) czy też redukcja migotania, ale to rozwiązanie trafia też do drugiej najpopularniejszej kategorii sprzętu mobilnego czyli laptopów. A skoro badanie zlecił Huawei to wiadomo, że chodzi o Mateboooka D16. Funkcje wbudowane w ten laptop czy też w niektóre monitory to uzupełnienie funkcji ochrony oferowanej przez sam system operacyjny Windows. Warto poświęcić chwilę na włączenie albo włączenie i skonfigurowanie harmonogramu takiej funkcji (włączania i wyłączania o danej porze), by dać odpocząć naszym oczom nawet w trakcie pracy czy nauki.

Nie każdy w końcu jest fotografem czy grafikiem, który pracuje przy obróbce zdjęć albo nadzoruje etap zatwierdzania prac do druku, gdy kolory muszą być maksymalnie wiernie odwzorowane. Zresztą osoby mające taki zawód często lepiej się orientują w zakresie ochrony oczu niż ci, którym tak naprawdę jest wszystko jedno jaką temperaturę barwową ma odcień bieli.

Włącz ochronę oczu czyli sześć zasad higieny wzroku, które powinien znać każdy

Badanie zlecone przez Huawei to element ogólnokrajowej kampanii edukacyjnej „Włącz ochronę oczu”. I tak jak w przypadku niektórych działań firm z branży elektronicznej można dopatrywać się wyłącznie marketingowego podtekstu, tak zaangażowane się w ochronę oczu to być może najlepsze co dziś możemy niewielkim kosztem zrobić dla naszego zdrowia i samopoczucia.

W ramach tego przedsięwzięcia Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO) przygotowało zestaw 6 wskazówek, dzięki którym odciążymy nasze oczy i być może unikniemy poważniejszych kłopotów ze wzrokiem.

Warto też zajrzeć na stronę kampanii, gdzie eksperci PTOO pogłębiają wiedzę związaną z zasadami dbania o nasz wzrok. Warto zaufać optometrystom, bo mają oni doświadczenie w profilaktyce ochrony wzroku, a także doborze okularów/soczewek w przypadku wystapienia wad. Potem pomoże w prawidłowej rehabilitacji wzroku. Dlatego optometrysta to nie to samo co okulista. Ten drugi koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chorób oczu, choć zwykle to jego mamy na myśli, gdy idziemy dobrać sobie okulary.

Tak na temat badania przeprowadzonego przez Ipsos wypowiada się Luiza Krasucka, przewodnicząca PTOO - Zlecone przez Huawei badanie Ipsos potwierdza to, co jako optometryści na co dzień obserwujemy w swoich gabinetach. Warunki pracy i nauki zdalnej sprawiły, że bardziej nadwyrężamy nasze oczy poprzez konieczność skupiania wzroku wyłącznie na bliskich odległościach. Z tego powodu nawet mało znaczące do tej pory zaburzenia widzenia powodują dolegliwości u osób, które dotychczas funkcjonowały nieźle. Pacjenci częściej niż zwykle obserwują u siebie i swoich dzieci zamazywanie się obrazu pod koniec dnia, niestabilną ostrość obrazu, trudności z utrzymaniem uwagi lub wręcz niechęć do czytania. Dlatego z przyjemnością postanowiliśmy wesprzeć kampanię edukacyjną Huawei „Włącz ochronę oczu”, która ma dostarczyć Polakom kilka najważniejszych wskazówek, jak dbać o wzrok, gdy sytuacja zmusza nas do spędzania większej ilości czasu przed ekranem komputera.

Źródło: Huawei, inf. własna

