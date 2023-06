Polski oddział Huawei zdecydował się przedłużyć ofertę premierową na zakup Huawei P60 Pro. Kupujący mogą zgarnąć w prezencie smartwatch Huawei Watch GT 3.

Huawei P60 Pro z zegarkiem w prezencie. Producent przedłuża promocję

Huawei P60 Pro to najnowszy flagowy telefon tego chińskiego producenta. Zadebiutował na naszym rynku 9 maja i wedle ówczesnych deklaracji przygotowana oferta premierowa miała trwać do 4 czerwca. Okazuje się, że będzie dostępna znacznie dłużej. Zainteresowani mają możliwość skorzystania z niej aż do 25 czerwca.

Przedłużenie oferty premierowej nie zmieniło jej zasad. Cały czas obowiązuje początkowe założenie, w ramach którego kupujący Huawei P60 Pro mogą odebrać w zestawie smartwatch Huawei Watch GT 3. Od wyboru użytkownika będzie zależało, w jakiej wersji. Dostępne są dwie - 46 mm lub 42 mm.

Promocja jest dostępna w popularnych sieciach z elektroniką (m.in. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Komputronik, Amazon i Neonet), w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz u operatorów Plus i Play.

Ile kosztuje Huawei P60 Pro?

Nic nie zmienia się także w kontekście cen, z jakimi trzeba się tutaj liczyć. Podobnie jak zdecydowana większość innych smartfonów z najwyższego segmentu, Huawei P60 Pro nie zalicza się do najtańszych urządzeń. Producent przygotował dwa warianty - 8 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB, które kosztują odpowiednio 5499 zł oraz 6299 zł.

Czy Huawei P60 Pro to dobry telefon?

Specyfikacja też odpowiada standardom, z jakimi mamy do czynienia w przypadku topowych smartfonów. Obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) z Adreno 730, wyżej wymienione zasoby pamięci, a także wyświetlacz wykonany w technologii LTPO OLED z odświeżaniem 120 Hz i baterię 4815 mAh z szybkim ładowaniem 88W oraz bezprzewodowym ładowaniem 55W. Wszystko zostało zamknięte w obudowie wodoszczelnej zgodnie z normą IP68. Jak inne nowe propozycje Huawei posiada przy tym system bez dostępu do Google Play (dostępny jest alternatywny sklep z aplikacjami).

Podczas premiery producent bardzo mocno akcentował możliwości fotograficzne tego modelu. Zastosował obiektywy szerokokątny 48 Mpix z OIS, ultraszerokątny 13 Mpix i teleobiektyw 48 Mpix z OIS oraz zoomem optycznym 3.5x. Podobnie jak w przypadku poprzedników kreuje Huawei P60 Pro na najlepszy fotosmartfon na rynku. Czy ma do tego podstawy? Odpowiedź na to pytanie (a także wiele innych) znajdziecie w naszej recenzji Huawei P60 Pro.