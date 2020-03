Huawei oprócz premiery flagowych modeli serii P40 zadbał o miłośników innych akcesoriów - smartwatchy i eleganckich głośników wspierających wysokiej jakości audio.

Na smartfonach P40, P40 Pro i P40 Pro+ dzisiejsze premiery Huawei się nie skończyły. Bo jakże można sobie wyobrazić bycie w pełni mobilnym, gdy na nadgarstku brak zegarka. Huawei zrobił bardzo dobrą robotę wprowadzając na rynek smartwatche Huawei Watch GT 2. Teraz uzupełnia tę serię produktową o model Watch GT 2e, który został opracowany z myślą o aktywnie uprawiających sport i tych wszystkich, którym aktywny tryb życia i takaż stylistyka przypada do gustu. Już sam zegarek w cenie będzie ciekawą propozycją, a to nie wszystko bo w przedsprzedaży czekają nas dwa dodatki za 1 zł - inteligentna waga AH100 oraz słuchawki Bluetooth Huawei AM61.

Materiał paska Huawei Watch GT 2e i jego wykończenie

Nowu smartwatch Huawei ma ekran AMOLED o przekątnej 1,39 cala i tarczę o średnicy 46 mm czyli dokładnie taką jak w Watch GT 2. Tym razem jednak pasek wykonany został z fluoroelasteru, który „jest wytrzymały i odporny na działanie wysokich temperatur, kontakt z chemikaliami czy solą. Pasek ma porowatą konstrukcję, która zapewnia wygodne noszenie i pozwala skórze oddychać.” Tym co docenią zwolennicy dostosowywania wyglądu sprzętu będą ciekawe tarcze zegarkowe - na nasz wybór ma czekać około 200 wersji.

Zegarki i opaski sportowe zawsze wyróżniały się tym elementem oprogramowania i tutaj też można na to liczyć. Inne, bardziej spłaszczone, są też dwa przyciski uzupełniające dotykowe sterowanie zegarkiem.

I wciąż dwa tygodnie bez doładowywania

Huawei Watch GT 2e podobnie jak GT 2 kryje w sobie chipset Kirin A1 i również zadowoli nas bardzo długim czasem pracy na baterii (od 30 godzin z włączonym GPS do 2 tygodni gdy GPS jest nieaktywny), wbudowaną pamięcią na około 500 plików muzycznych i możliwością podłączania słuchawek. Do tej aplikacji będą spływać również informacje na temat naszego snu, tętna, stresu i wagi. Zbierane z pomocą dokładnie tych samych i sprawdzonych technologii co w Watch GT 2 (TruSeen 3.5, TruSleep 2.0 i TruRelax).

Z myślą o wyjątkowo aktywnych użytkownikach

Teoretycznie dostajemy więc produkt o podobnej co testowany przez nas smartwatch funkcjonalności, ale o wzornictwie i ergonomii, które mogą nam przypaść bardziej do gustu. Ja z niecierpliwością wyczekuję szansy na sprawdzenie funkcji fotografowania z pomocą Watch GT 2e. Oczywiście nie za pomocą wbudowanego aparatu, a poprzez zdalne wyzwalanie migawki w naszym smartfonie. Taka funkcja może przydać się, gdy mamy selfiesticka, ale bez funkcji Bluetooth. Kobietom dedykowano z kolei funkcję kontrolowania cyklu menstruacyjnego.

100 trybów dla sportowca

Tym co zawsze odróżniało smartwatche o funkcjonalności zegarka od smartwatchy dedykowanych wyczynowemu uprawianiu sportu to funkcje monitorujące aktywność. Huawei stara się jak najbardziej zniwelować te różnice. Do dyspozycji wraz z Watch GT 2e dostajemy 100 trybów sportowych, z których 15 jak wcześniej jest wgranych, a dostęp do pozostałych 85 uzyskamy poprzez aplikację Zdrowie. Część charakterystycznych aktywności, jak bieganie czy spacer jest automatycznie wykrywana i monitorowana.

Arcyciekawa promocja na Huawei Watch GT2 e

Przedsprzedaż właśnie rusza i potrwa do 12 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Będziecie mieli czas by zastanowić się nad tą arcyciekawą ofertą Huawei. Tak jak wcześniej wspomniałem Huawei Watch GT 2e, wagę AH100 i słuchawki AM61 zamówicie w promocyjnym komplecie dopłacając do regularnej ceny 699 złotych tylko złotówkę. Gdzie zamówimy ten zestaw? Jak zwykle w dużych sieciach handlowych i poprzez stronę huawei.pl. Po 12 kwietnia zegarek będzie kosztował tyle samo, ale już bez atrakcyjnych dodatków.

Źródło: Huawei, inf. własna

Więcej na temat produktów Huawei: