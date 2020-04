Huawei Watch GT 2e to smartwatch, który w tym roku jest najlepszym towarzyszem dla flagowej serii Huawei P40. I co najważniejsze, nie przeszkadza mu wcale brak usług Google.

Seria smartwatchy Huawei Watch GT wzbogaciła się niedawno o kolejny model. Po polskiej premierze szybko trafił do sprzedaży, a jeśli macie wątpliwości czy warto interesować się Huawei Watch GT 2e to zapraszam do recenzji. Proponuję też zapoznanie się z wcześniejszą recenzją Huawei Watch GT 2, bo oba zegarki mają wiele wspólnego. Tyle, że Watch GT 2e należy nazywać nie następcą, ale alternatywną wersją. Trochę tańszą, co również jest istotne.

Huawei Watch GT 2e to nie następca, a trochę tańsza alternatywa dla Watch GT 2

Pomiar poziomu stresu za pomocą Huawei Watch GT 2e

Specyfikacja Huawei Watch GT 2e

średnica koperty zegarka: 46 mm,

waga: 43 gramy (bez paska),

chipset: Kirin A1,

pamięć wbudowana: 32 MB RAM | 4 GB ROM (pomieści do 500 utworów muzycznych),

ekran: AMOLED | 1,39 cala | 454 x 454 piksele,

wodoszczelność: do 5 ATM (można pływać),

akumulator 455 mAh | do 14 dni pracy,

komunikacja: Bluetooth 5.1 (można podłączyć słuchawki) | BLE, BR, EDR,

czujniki: akcelerometr, żyroskop, kompas, sensor tętne (puls, SpO2), barometr, oświetlenie, GPS (wsparcie GLONASS).

Recenzja wideo Huawei Watch GT 2e

Najważniejsze cechy smartwatcha i jego wygląd omówione są w poniższej recenzji wideo. W dalszej części koncentruję się na rzeczach najistotniejszych, o których warto wiedzieć przed zakupem Huawei Watch GT 2e, szczególnie jeśli rozważaliście kupno Watch GT 2.

Huawei Watch GT 2e - prawie to samo, ale jednak inaczej

Zegarek przynosi nam trochę zmian w porównaniu z recenzowanym jesienią Huawei Watch GT 2, zachowuje jednak to co kluczowe, czyli długi czas pracy na baterii, który wynosi do 14 dni. Nie ma jednak czemu się tutaj dziwić. Ten sam co wcześniej chipset Kirin A1, podobne układy sensorów i GPS, nie mogą przecież zużywać więcej energii. W moim przypadku średni czas pracy wyniósł około tygodnia, ale to dlatego, że stale korzystam z funkcji pomiarowych, czasem sięgając po energożerny GPS (gdyby był włączony ciągle, zegarek rozładowałby się przed upływem dwóch dni), czasem aktywuję tarczę zegarka na stałe.

Na czas pracy ponownie nie ma więc powodu narzekać. A czy jest na co? Jest taka jedna rzecz, której w Watch GT 2e brakuje - wbudowanego głośnika i mikrofonu. Z tego powodu nie będziemy mogli usłyszeć komunikatów głosowych, ani słuchać muzyki i rozmawiać telefonicznie z pomocą zegarkowego głośnika.

Wciąż jednak mamy możliwość sparowania z zegarkiem słuchawek Bluetooth i odtwarzania muzyki z jego pamięci (do dyspozycji mamy około 2,5 GB z wbudowanych 4 GB). To działa dobrze, trzeba tylko pamiętać, że możemy przełączać utwory, ale nie da się ich przewijać.

Przy tej okazji zauważyłem rzecz, którą Huawei mam nadzieje poprawi w jednej z kolejnych aktualizacji. Zegarek wyświetla powiadomienia z telefonu podobnie jak Watch GT 2, a także informacje o nadchodzącym połączeniu. Niestety, możemy jedynie takie połączenie odrzucić. Skoro za pośrednictwem zegarka nie da się rozmawiać, to w zasadzie nie jest to problem, ale można wyobrazić sobie sytuację, gdy mamy słuchawki sparowane z telefonem, a nie zegarkiem, i chcemy wygodnie rozpocząć rozmowę.

Wzornictwo - to co czyni dla mnie z Watch GT 2e świetną alternatywę

Huawei Watch GT 2 to zegarek niewątpliwie elegancki i atrakcyjny wizualnie, ale niekoniecznie ta elegancja podana jest w jedyny możliwy sposób. Może okazać się, że wolicie mieć inne mocowanie paska do koperty zegarka, takie jak w Watch GT 2e. Owszem, wciąż mamy mocowanie z pomocą teleskopu, a pasek można w razie potrzeb wymienić, ale tym razem pasek łączy się z zegarkiem na sztywno. I tworzy z nim jednolitą całość, nadając zegarkowi bardziej sportowy charakter.



Różnica w mocowaniu paska pomiędzy Watch GT 2e, a wcześniejszymi modelami Watch GT i GT 2

Sztywność mocowania nie zmienia oczywiście elastyczności samego paska. Wykonany jest on z giętkiego przyjemnego dla ciała materiału TPU (wersja zielona i czerwona) lub fluoroelastomeru (wersja czarna). Mnie taki sposób mocowania się spodobał, podobnie jak kształt przycisków. Mimo że mocowanie trochę utrudnia noszenie osobom o wyjątkowo dużych lub małych nadgarstkach, ale w większości przypadków nie powinno to sprawiać problemu.

Wzornictwo Huawei Watch GT 2e przywodzi na myśl zegarki elektroniczne, podczas gdy Watch GT 2 zachowuje klasyczny wygląd.

Poza tym, nie zmienił się rozmiar tarczy zegarka (na razie mamy wariant o średnicy 46 mm) i rozdzielczość 1,39 calowego wyświetlacza AMOLED (454 x 454 piksele). Wzrosła także znacząco, w porównaniu z momentem premiery Watch GT 2, liczba różnych tarcz zegarkowych, które bez mieszania w oprogramowaniu, możemy wgrać do pamięci Watch GT 2e. Jest też tryb Tarcza w stanie Czuwania, domyślnie nieaktywna. Włączymy ją wybierając jedną z czterech proponowanych tarcz, które będą stale wyświetlane po wygaszeniu się zegarka. Są one inne niż te normalnie aktywne, ale tak zaprojektowane by zużywać jak najmniej energii (zmniejsza to jednak wydajność akumulatora o około 50%).



Huawei Watch GT (pod spodem) i Watch GT 2e

Dużo sportowych dyscyplin do mierzenia

Po aktualizacji z 7-8 kwietnia 2020 roku w Watch GT 2e pojawił się tryb pomiaru SpO2 (natlenienie krwi) oraz dodatkowe tryby sportowe. Znajdziemy je w zegarku po przewinięciu listy domyślnych trybów na dół i stuknięciu w piktogram plusa.

Nowe tryby są podzielone na działania w pomieszczeniach, na świeżym powietrzu, aktywności związane z zabawą. Oprócz tego co jest w stanie wyświetlić nam zegarek, warto zajrzeć do aplikacji Zdrowie na smartfonie, w której pokazane będą dodatkowe statystyki naszej aktywności. Tak jak w przypadku Watch GT 2 zresztą.

Ponieważ trybów jest bardzo dużo, przydatna jest możliwość ich posortowania. Nie robimy tego wprost, ale możemy usunąć z domyślnej listy dowolny tryb i pozostawić/dodać tylko te, które nas interesują. W ten sposób dotarcie do konkretnej dyscypliny będzie dużo szybsze.

Wniosek - czy warto kupić Huawei Watch GT 2e?

Już pierwsza generacja tego smartwatcha, Huawei Watch GT zdobyła uznanie użytkowników, choć nie szczędzono wtedy słów krytyki, które wskazywały, że nie jest to smartwatch w pełnym tego słowa znaczeniu. Faktycznie, również w Watch GT 2e nie znajdziemy obsługi płatności zbliżeniowych, powiadomienia tylko odczytamy, karty SIM czy też eSIM nie zainstalujemy, a pozostałe funkcje zostały tak pomyślane i zobrazowane, by uczynić z niego uniwersalne urządzenie w przyzwoitej cenie, a nie typowo sportowy produkt lub kompletne zastępstwo smartfona.

Huawei Watch GT 2e zasługuje podobnie jak Watch GT 2 na nasze zainteresowanie, a docelowo także zakup, najlepiej w zestawie ze smartfonem Huawei, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zegarek używać także ze smartfonami innych marek.

Za i przeciw Huawei Watch GT 2e

wysoka jakość wykonania,

wygodny pasek,

dobry wyświetlacz,

bardzo długi czas pracy,

możliwość aktywowania tarczy zegarkowej w stanie czuwania,

możliwość słuchania muzyki z zegarka przez Bluetooth,

około 100 dyscyplin w bazie ćwiczeń,

wbudowany GPS,

uniwersalność - przypadnie do gustu szerokiemu gronu użytkowników.



brak możliwości prowadzenia rozmów przez Bluetooth,

przydałyby się większe opcje interakcji z powiadomieniami,

kształt paska utrudnia ładowanie z tarczą odwróconą do góry.

86% 4,3/5

