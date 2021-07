Hyperbook Pulsar V15 to jeden z najciekawszych kompaktowych laptopów dla graczy. Teraz będzie jeszcze lepszy - w ofercie producenta pojawiła się jego ulepszona wersja z nowymi procesorami Intel i AMD.

Nowy laptop Hyperbooka to przykład na to, że dobry laptop do gier wcale nie musi być duży i ciężki. Pulsar V15 powinien zainteresować wymagających graczy, którzy szukają jednocześnie wydajności i mobilności. Szczególnie dobrze wygląda nowa wersja „v-piętnastki”.

Hyperbook Pulsar V15 w ulepszonej, wydajniejszej wersji

Hyperbook Pulsar V15 został wyposażony w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 px). Zastosowana matryca wyróżnia się odświeżaniem 165 Hz, a na dodatek oferuje pełne pokrycie palety barw sRGB.

Co to oznacza dla użytkownika? Możemy liczyć na bardzo dobre odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i płynne wyświetlanie animacji (co szczególnie sprawdzi się w dynamicznych grach akcji).

Producent zastosował też nowe podzespoły. Dostępne konfiguracje obejmują procesor Intel Core i7-11800H (Tiger Lake-H) lub AMD Ryzen 9 5900HX (Cezanne-H). Obydwa oferują 8 rdzeni i 16 wątków, dzięki czemu pozwolą na sprawną obsługę twórczych zadań (np. edycji filmów czy tworzenia modeli 3D).

Nowy Pulsar V15 jest dostępny z topowymi kartami graficznymi Nvidii – w zależności od konfiguracji może być to GeForce RTX 3060 TGP 115 W, GeForce RTX 3070 TGP 125 W (tylko wersja z procesorem AMD) lub GeForce RTX 3080 TGP 125 W (tylko wersja z procesorem Intel). Dodatkowo specyfikacja przewiduje do 64 GB pamięci DDR4 taktowanej zegarem 3200 MHz i dwa dyski SSD M.2 NVMe.

Dobra specyfikacja i kompaktowa budowa

Mimo bardzo dobrej specyfikacji, producentowi udało się zachować kompaktowe rozmiary laptopa. Laptop ma lekką i mocną magnezową obudowę o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 1,7 kg (z baterią o pojemności 62 Wh).

Na obudowie wyprowadzono dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 i jeden USB 3.1 typ C, czytnik kart pamięci, a także wyjście HDMI, złącze sieciowe RJ45, wejście i wyjście audio. Rzecz jasna jest też łączność Wi-Fi i Bluetooth.

Ile kosztuje nowa wersja laptopa Hyperbook Pulsar V15?

Użytkownik może wybrać wersję bazową lub skonfigurować komputer stosownie do swoich potrzeb. Ceny poszczególnych wariantów zaczynają się od 6999 zł (GeForce RTX 3060), 8799 zł (GeForce RTX 3070) i 10 699 zł (GeForce RTX 3080).

Myślicie, że znajdą się chętni?

Źródło: Hyperbook