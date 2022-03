Ukraińscy urzędnicy skierowali w poniedziałek petycję do ICANN o odłączenie wszystkich rosyjskich witryn od globalnej sieci komputerowej. Miało to być silne przesłanie dla reżimu, który wypuszcza cyfrową propagandę. Jaka jest odpowiedź ICANN?

Rządy i korporacje na całym świecie zrzucają na rosyjską gospodarkę coraz surowsze sankcje finansowe za inwazję na Ukrainę. Para ukraińskich urzędników, aby jeszcze bardziej ukarać Rosję, na początku tygodnia złożyła petycję do ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów), instytucji odpowiedzialnej obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych oraz nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie.

ICANN odrzucił prośbę Ukrainy o unieważnienie domen „.ru”, „.рф” i „ .su.” oraz zamknięcie serwerów głównych w Moskie i Sankt Petersburgu. Powołał się na to, że nie mieści się to w zakresie misji ICANN i że tak naprawdę jest to niewykonalne. Na oficjalnej stronie instytucji pojawiła się odpowiedź Görana Marby, dyrektora generalnego ICANN, z której można wyczytać między innymi:

Jak wiecie, Internet jest systemem zdecentralizowanym. Nikt nie jest w stanie go kontrolować ani go wyłączyć (...) Nasza misja nie obejmuje podejmowania działań karnych, nakładania sankcji lub ograniczania dostępu do segmentów Internetu — niezależnie od prowokacji.

Dodaje on również, że ICANN został zbudowany po to, aby zapewnić działanie Internetu, a nie po to, aby blokować jego działania. Jednocześnie jednak podkreśla, że instytucja jest gotowa do dalszego wspierania ukraińskiego oraz globalnego bezpieczeństwa oraz stabilności Internetu.

