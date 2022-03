Sytuacja na Ukrainie jest coraz trudniejsza, a rząd prosi obywateli innych państw o wsparcie. Atakowany kraj będzie akceptować nawet darowizny w kryptowalutach.

W pomoc dla Ukrainy zaangażowała się ogromna ilość ludzi. Część osób decyduje się na wsparcie finansowe – można je realizować nie tylko normalnymi pieniędzmi, ale też kryptowalutami.

Ukraina prosi o wsparcie w kryptowalutach

Początkowo ukraiński rząd akceptował darowizny w najpopularniejszych kryptowalutach: Bitcoin, Ethereum i Tether. Mychajło Fiodorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy, ostatnio potwierdził, że na rządowe konto można wpłacać także darowizny w Dogecoin (DOGE).

Fiodorow jednocześnie pozdrowił Billy'ego Markusa, twórcę Dogecoin oraz Elona Muska dyrektora generalnego SpaceX i jednocześnie fana memicznej kryptowaluty (warto dodać, że ten wcześniej udzielił wsparcia Ukrainie poprzez uruchomienie internetu Starlink).

Wartość (Dogecoin) przekroczyła wartość rosyjskiego rubla. Zaczynamy przyjmować darowizny w monecie memie. Teraz nawet (memy) mogą wspierać naszą armię i ratować życie przed rosyjskimi najeźdźcami. Właściciele Doge na świecie, zróbmy to.

Billy Markus odpowiedział na apel polityka wsparciem finansowym. Twórca kryptowaluty zachęcił też do udzielania wsparcia Ukrainy.

Wysłałem trochę. Ludzie z dogecoinami zwykle nie są bogaci, a sam dogecoin zwykle jest wykorzystywany do małych transakcji, ale jesteśmy troskliwą i pełną pasji grupą. Ci, którzy chcą pomóc, zaoferują to co mogą. Mam nadzieję, że kraj ożyje i stanie się silniejszy po tym wszystkim.

Apel Markusa dał efekt, bo darczyńcy od razu zęczeli przesyłać kryptowaluty. Obecnie w portfelu ukraińskiego rządu znajduje się blisko 80 tysięcy dolarów w DOGE.

Źródło: Bitcoin, Twitter @ Mykhailo Fedorov, Twitter @ Shibetoshi Nakamoto