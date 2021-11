Mark Zuckerberg, Microsoft oraz inne firmy są coraz bardziej zainteresowane przenoszeniem świata realnego do przestrzeni wirtualnej. Wywołuje to bez wątpienia mnóstwo emocji, ale też zabawnych komentarzy i parodii. Jedną z nich jest Icelanddverse.

Po zmianie nazwy Facebooka na Meta, Mark Zuckerberg przedstawił wizję Metaverse, a zanim podążyły inne technologiczne giganty, między innymi oferując oprogramowanie do budowy Internetu przyszłości. Temat ten ostatnimi czasy mocno zyskuje na popularności, co wykorzystała Islandia, by w nietypowy sposób promować swój kraj.

Icelandverse – realizm na każdym poziomie

Klip doskonale parodiuje Marka Zuckerberga, a przede wszystkim jego prezentację o Metaverse. Sam prezenter, a raczej wizjoner - Zack Mossbergsson, do złudzenia przypomina założyciela Facebooka, ma podobną gestykulację, sposób wymowy oraz fryzurę. Nagranie rozpoczyna się od zapowiedzi niezwykle rewolucyjnego podejścia, dzięki któremu można połączyć świat bez bycia super dziwnym.

Niektórzy powiedzieli, że to niemożliwe. Niektórzy mówili, że jest poza zasięgiem. Im mówimy, że już tu jest.

W filmie następnie można zobaczyć prezentację Icelandverse, która w zabawny sposób ukazuje możliwości tej nie tak znowu nowej technologii, w połączeniu z pięknymi, islandzkimi krajobrazami. To właśnie tam woda jest mokra, są ludzie, z którymi można porozmawiać, mech jest prawdziwy, a niebo można zobaczyć własnymi oczami. Bez dodatkowych urządzeń!

Jak wam się podoba taki Metaverse?

Źródło: theverge.com