Świat realny zaczyna Ci się mieszać z wirtualnym? To dopiero początek – giganci świata technologii odkrywają przed nami coraz to śmielsze plany na przeniesienie życia do Internetu i jest to przyszłość rodem z filmów science-fiction.

Kilka dni temu Microsoft przywrócił do życia spinacz Clippy, w postaci naklejek na Microsoft Teams, co z pewnością dla wielu osób będzie miłym powrotem do przeszłości. Na tym oczywiście nie poprzestaje, jeśli chodzi o tę aplikację, snując wielkie plany. Po niedawnej zmianie nazwy Facebooka na Meta, Mark Zuckerberg ogłosił swoją wizję metaverse, a teraz okazuje się, że i Microsoft chce podążać w tym kierunku.

Nowy wirtualny świat

Microsoft zaprezentował swoją wizję na metaverse, w której skupia się głównie na obszarze zawodowym, a wraz z nią nową wersję Microsoft Teams. Będzie ona przeznaczona do pracy zdalnej w wirtualnym środowisku. Firma zauważyła, że o ile wspaniała jest możliwość pracy z dowolnego miejsca i łączenia się ze współpracownikami online, o tyle zdalne spotkania mogą wydawać się bezosobowe i nie zbudują dobrych relacji.

Wedle badań ludzie czują się bardziej obecni i zaangażowani w spotkania, gdy na przykład wszyscy włączają kamery wideo. Ale, jak zauważa Microsoft, opcja wideo może być niezręczna, zarówno włączona lub wyłączona. Dlatego proponuje coś, co może pomóc:

Firma Microsoft zaprezentowała dziś rozwiązanie tego problemu, które rozpocznie się w 2022 r.: Mesh for Microsoft Teams. Ta funkcja łączy w sobie możliwości rzeczywistości mieszanej programu Microsoft Mesh, który umożliwia osobom w różnych lokalizacjach fizycznych dołączanie do wspólnych i wspólnych środowisk holograficznych z narzędziami zwiększającymi produktywność w usłudze Microsoft Teams, w których użytkownicy mogą dołączać do wirtualnych spotkań, wysyłać czaty, współpracować nad udostępnionymi dokumentami i nie tylko.

Microsoft na początku tego roku zainwestował we framework o nazwie Microsoft Mesh, który pozwala przenosić elementy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości do realnego świata. Struktura ta zostanie wkrótce dodana to komunikatora Teams, dzięki czemu umożliwi między innymi stworzenie swoich awatarów w wersjach 2D i 3D.

Co jeszcze szykuje Microsoft w metaverse?

Technologia zapewni każdemu użytkownikowi swoistą obecność w przestrzeni cyfrowej. W Teamsach znajdą się wstępnie stworzone przestrzenie wirtualne, które będzie można zmieniać podczas spotkań. W przyszłości możliwe będzie dostosowywanie do własnych potrzeb wirtualnych obiektów, na przykład wyświetlaczy, tablic lub wersji 3D przedmiotów.

Posiadając gogle VR, jak na przykład HoloLens, wyprodukowane przez Microsoft, będzie można niejako wejść do wirtualnego świata i w pełni poczuć się jego częścią. Premierowa wersja Microsoft Teams z obsługą Mesh jest zapowiedziana na pierwszą połowę 2022 roku. Będzie można w niej tworzyć awatary i udostępniać pliki pakietu Office w wirtualnej rzeczywistości.

Pozostaje zatem czekać, co przyniesie ta internetowa przyszłość.

Źródło: microsoft.com