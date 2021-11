Z pewnością pojawiła się już niejedna koncepcja przyszłości, w której życie przenosi się do wirtualnej rzeczywistości. Firma Niantic pokazuje, że można stworzyć miejsce, które połączy ludzi osobiście, a nie w wirtualnym świecie.

Metaverse to ostatnio bardzo popularny temat. Swoją wizję Internetu przyszłości zaprezentował już Microsoft, a przed nim Mark Zuckerberg, zaraz po zmianie nazwy Facebooka na Meta. Do tematu dołącza również Niantic, firma zajmująca się technologią AR, najbardziej znana z Pokémon GO, które swojego czasu wyciągnęło dzieci (i nie tylko) sprzed komputerów na świeże powietrze.

Metaverse w wersji “zrób to sam”

Niantic ogłosiła uruchomienie bezpłatnego zestawu deweloperskiego AR o nazwie Lightship, dzięki któremu budowanie doświadczeń będzie bardziej dostępne, a co więcej, pomoże stworzyć podwaliny pod wizję metaświata, jednak w bardziej realistycznym wydaniu. Ma on pomagać łączyć ludzi w rzeczywistości, a nie tworzyć wirtualne relacje.

Na serwisie YouTube, w filmiku dotyczącym wypuszczenia Lightship, John Hanke - CEO Niantic, podkreśla, że wszystkie gry stworzone przez firmę, kładą nacisk na aktywność na świeżym powietrzu orazpoznawanie nowych ludzi. Nie inaczej będzie w przypadku metaverse.

W Niantic wierzymy, że ludzie są najszczęśliwsi, gdy ich wirtualny świat prowadzi ich do fizycznego. W przeciwieństwie do metaświata science fiction, metawers w świecie rzeczywistym będzie wykorzystywał technologię, aby poprawić nasze wrażenia ze świata, jaki znamy od tysięcy lat.

Co można zrobić dzięki Lightship?

Programiści, którzy skorzystają z Lightship, będą mogli wykorzystywać podstawy takich gier, jak Ingress, Pokemon Go oraz Pikmin Bloom do tworzenia swoich projektów. Co więcej, firma otwiera również specjalny fundusz Niantic Ventures, o wartości 20 milionów dolarów. Będzie on wykorzystywany do inwestowania w firmy, które działają zgodnie z wizją Niantic.

Zestaw do tworzenia oprogramowania pomoże programistom tworzyć doświadczenia dla systemów iOS oraz Android, poprzez integrację z Unity. Jest to oprogramowanie używane do tworzenia doświadczeń 3D, 2D, AR i VR. Oferuje mapowanie w czasie rzeczywistym, segmentację semantyczną oraz możliwość gry wieloosobowej. Według Amandy Whitt, menadżera produktu Niantic, wystarczy jedynie odrobina doświadczenia w Unity, a ponoć łatwo je zdobyć.

Narzędzia deweloperskie Lightship są już dostępne dla programistów na stronie internetowej Niantic Lightship.

Źródło: lightship.dev, nianticlabs.com