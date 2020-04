To się nazywa wielki powrót! Po blisko rocznej przerwie, drużyna EVOLVE powraca na e-sportową scenę CS:GO z nowym składem oraz nowymi partnerami. Nowy sezon ma należeć właśnie do niej!

Chyba nie ma fana e-sportu, który nie kojarzyłby teamu EVOLVE. Występy w Polskiej Lidze Esportowej, przystanki największych polskich turniejów czy finałowe miejsca na mniejszych LANowych imprezach to tylko niektóre z jej osiągnięć – ta drużyna szturmem wdarła się do polskiego TOP 10 drużyn CS:GO. Niestety, ostatecznie projekt upadł.

EVOLVE powraca na polską scenę CS:GO

Mamy jednak dobrą wiadomość dla wszystkich fanów CS:GO. Po blisko rocznej przerwie, drużyna wraca do gry dzięki dwóm strategicznym partnerom - Patriot Viper Gaming oraz iiyama G-Master. Tym samym nowa nazwa drużyny to EVOLVE by Patriot Viper & iiyama G-Master.

Zmienił się także skład. Organizacja zakontraktowała nowych graczy, którzy trenują ze sobą dopiero od kilku tygodni i nigdy wcześniej nie występowali razem w żadnej drużynie:

Wojciech "rakeR" Gackowski

Arek "NoQu" Lefik

Tomasz "Speeda" Plizga

Łukasz "ukash" Strzelecki

Bartosz “Wierzba” Wierzbicki

trener: Kamil "Forthan" Iwankowski

Kolejny raz chcemy dać szansę młodym, perspektywistycznym zawodnikom, którzy są głodni gry na najwyższym poziomie. Na ten moment każdy z nas zna swoje możliwości i mam nadzieję, że tym razem bez większych problemów uda nam się wejść do ścisłego TOP10 polskiej sceny e-sportowej. Co będzie dalej? Zobaczymy, oczywiście każdy z nas chciałby pojawić się w rankingu HLTV i pokazać co nieco w Europie, ale na ten moment mamy inne priorytety. Małymi krokami do celu, a na sukcesy jeszcze przyjdzie czas. Wierzymy, że ciężką pracą jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo, a dokładnie określone cele i założenia staną się rzeczywistością” - twierdzi manager drużyny, Adrian “adq” Furmaniak.

Już teraz mówi się, że nowy zespół nie będzie miał lekko. Czy uda mu się powtórzyć te sukcesy starego teamu, a może osiągnie jeszcze więcej? Zobaczymy, ale z pewnością pomogą w tym wsparcie i sprzęt od nowych partnerów strategicznych, którzy zasilają szeregi organizacji EVOLVE.

Źródło: EVOLVE

Zobacz więcej newsów o e-Sporcie: