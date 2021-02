Zawody Intel Extreme Masters trwają w najlepsze, a my poznajemy kolejnych finalistów turnieju. To jednak nie wszystko! Podczas konferencji prasowej uchylono rąbka tajemnicy na temat organizacji tegorocznych finałów IEM Katowice 2021.

Ostatnie miesiące wywróciły nasze życie do góry nogami, czego doświadczyli również fani Intel Extreme Masters – ze względu na obostrzenia, w tym roku zawody muszą rozgrywać się online. Wymusiło to też szereg zmian na organizatorach IEM Katowice 2021.

Jak co roku, najważniejszym partnerem wydarzenia jest miasto Katowice (to już 9. raz, gdy IEM gości w stolicy Górnego Śląska!). I choć w tym roku do miasta nie zjechali się fani e-Sportu, to zawody są realizowane i transmitowane z katowickiego ESL Production Hub.

Finały IEM Katowice 2021 – czego można się spodziewać?

Organizatorzy zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawiono szczegóły na temat finałów IEM Katowice 2021 - gospodarzami spotkania był: Waldemar Bojarun (wiceprezydent Katowic), Aleksander Szlachetko (dyrektor zarządzający ESL Polska) oraz Krzysztof Jonak (szef Intela w Polsce).

Produkcja i transmisja wydarzenia jest realizowana przez studia Katowicach i Kolonii - wykorzystano tutaj nowinki technologiczne, takie jak wirtualne studio, rozszerzona rzeczywistość czy kamery dla graczy. Dodatkowo dla fanów przygotowano specjalne pokoje na Discordzie.

Ubiegłoroczna edycja IEM Katowice była jeszcze trudniejsza, ale i tak przyciągnęła rekordową oglądalność

Mimo zmienionej formy, rozgrywki IEM Katowice 2021 oglądają setki tysięcy widzów na całym świecie (na dokładne wyniki oglądalności musimy jeszcze trochę poczekać).

Pozostało jedynie przypomnieć, że faza finałowa ruszy w piątek od godziny 15:00 – łączna pula nagród CS:GO i Starcraft 2 to aż 1 350 000 dolarów. Na pewno czeka nas masa emocji, a organizatorzy przygotowali dla fanów sporo ciekawych niespodzianek.

Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Intel Extreme Masters Katowice powróci do normalnej formy. Nie wiemy jak Wam, ale bardzo nam brakuje niekończących się kolejek pod Spodkiem, rozentuzjowanych fanów e-Sportu i tłumów na IEM Expo.

Źródło: ESL, inf. własna

Zobacz więcej o e-Sporcie: