Planujecie zakup nowego monitora? Jeśli tak, to teraz jest do tego bardzo dobra okazja – firma iiyama przeceniła kilka swoich modeli, więc można wyhaczyć spory rabat.

iiyama Black Or White – obniżki cen monitorów

Producent przecenił cztery modele ze średniej półki, które zainteresują graczy, ale też użytkowników domowych - jak zwykle promocja obejmie wybrane modele monitorów biurkowych w kolorze czarnym i białym.

iiyama ProLite XUB2294HSU-B1/W1 to najtańszy model biorący udział w promocji – obecnie jego cena wynosi 747 złotych (wcześniej 797 złotych). Konstrukcja korzysta z 22-calowej matrycy VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i odświeżaniu 75 Hz. Niewielki model nada się do domu lub okazjonalnego grania.

ProLite XUB2492HSU-B1/W1 to niedrogi model, który sprawdzi się jako narzędzie zarówno do pracy biurowej, jak i grania w gry. Producent zastosował 24-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i odświeżaniu 75Hz. Dodatkowym atutem jest funkcja Flicker Free oraz redukcja niebieskiego światła. Standardowa cena za ProLite XUB2492HSU-B1/W1 to 987 złotych, ale teraz można go kupić za 887 złotych.

ProLite XUB2792HSU-B1/W1 i ProLite XUB2792QSU-B1/W1 zaliczają się do 27-calowych konstrukcji, ale różnią się parametrami. W pierwszym zastosowano panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i odświeżaniu 75Hz, a w drugim IPS o większej rozdzielczości wynoszącej wynoszącą 2560 x 1440 pikseli. Ceny to odpowiednio 997 złotych (wcześniej 1147 złotych) i 1247 złotych (wcześniej 1447 złotych).

Model (czarny) Model (biały) Stara cena Nowa cena Różnica iiyama ProLite XUB2294HSU-B1 iiyama ProLite XUB2294HSU-W1 797 zł 747 zł - 50 zł iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 987 zł 887 zł - 100 zł iiyama ProLite XUB2792HSU-B1 iiyama ProLite XUB2792HSU-W1 1147 zł 997 zł - 150 zł iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 iiyama ProLite XUB2792QSU-W1 1447 zł 1247 zł - 200 zł

Aby zakupić model biorący udział w promocji wystarczy odwiedzić do oficjalny sklep internetowy producenta lub udać się do jednego z autoryzowanych partnerów akcji – w tym m.in. Euro RTV AGD, Media Expert, Morele i Neonet.

Źródło: iiyama