Wśród sprzętu komputerowego bezapelacyjnie dominuje czerń. Białe urządzenia także jednak mają swoich wielbicieli i stanowią miłą estetyczną odmianę. Być może więc zainteresuje cię monitor iiyama G-Master GB2470HSU-W5 przychodzący właśnie w bieli.

Na rynku dostępne są różne obudowy komputerowe i akcesoria w eleganckim białym kolorze, który stał się wyborem wielu graczy. Jednak producenci monitorów często skupiają się na klasycznych kolorach. Znalezienie białego monitora to naprawdę duże wyzwanie, szczególnie jeśli oczekujemy od niego nie tylko atrakcyjnego wyglądu, ale także najwyższej jakości parametrów. Firma iiyama doskonale rozumie te oczekiwania i wychodząc naprzeciw potrzebom graczy, wprowadza na rynek swój pierwszy monitor gamingowy w białej wersji kolorystycznej!

Biały monitor gamingowy iiyama G-Master GB2470HSU-W5

Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-W5 z klanu Red Eagle oferuje nie tylko odświeżony design, ale także nową ergonomiczną podstawę i logo „G-Master by iiyama” zdobiące tylny panel urządzenia.

G-Master GB2470HSU-W5 to jednak nie tylko nowoczesny i stylowy wygląd. To także superszybka, 24-calowa matryca Fast IPS, która gwarantuje wierną reprodukcję scen, szerokie kąty widzenia, wyjątkową precyzję w odwzorowaniu kolorów, niesamowity czas reakcji wynoszący zaledwie 0,8 ms, a do tego jeszcze wysoką częstotliwość odświeżania: 165 Hz.

Stworzony dla graczy

Nowy model G-Master z klanu Red Eagle obsługuje też HDR i jest wyposażony we FreeSync Premium, co zapewnia minimalizację opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), pozwalającej wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rozrywaniem obrazu, niezależnie od liczby klatek na sekundę. Dodatkowo, monitor oferuje predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia) lub umożliwia samodzielne dobieranie i zapisywanie ulubionych ustawień obrazu. Dopełnieniem całości jest funkcja Black Tuner, zwiększająca widoczność detali w ciemnych obszarach ekranu.

Ergonomiczna stopka monitora sprawia, że użytkownik może precyzyjnie dopasować położenie ekranu. To zaś pozwala mu się cieszyć się komfortową rozgrywką nawet podczas najdłuższych sesji z ulubionymi grami. Stopka umożliwia regulację wysokości w zakresie 150 mm, pochylenie i obrót ekranu o 90 stopni (pivot).

Jeśli wszystko to przypadło ci do gustu, to wiedz, że cena monitora iiyama G-Master GB2470HSU-W5 wynosi 799 złotych.

Źródło: iiyama